Kabinet gevraagd om adblocker, vpn en antivirus voor burgers te ontwikkelen

dinsdag 3 maart 2026, 10:54 door Redactie, 3 reacties

Politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet samen met het bedrijfsleven een basispakket digitale veiligheid voor burgers ontwikkelt, met daarin een vpn, adblocker, antivirus en wachtwoordmanager. Een motie van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie die het kabinet hiertoe oproept werd gisteren tijdens een overleg van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer ingediend.

"De tijd is eigenlijk rijp voor een nationaal plan voor digitale veiligheid. We moeten burgers op weg helpen en laten zien dat je dingen kan doen om jezelf te beschermen", stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann. Via de motie wordt het kabinet opgeroepen tot het ontwikkelen van een basispakket digitale veiligheid. "Een nationale voorziening voor burgers die bestaat uit een soort digitaal EHBO-pakket, met daarin een VPN, een adblocker, een wachtwoordmanager en antivirussoftware", legde het Kamerlid uit.

"GroenLinks-Partij van de Arbeid wil dat de overheid de touwtjes in handen neemt. Ga samen met bedrijven optrekken om iets volledig nieuws te bouwen, iets wat werkt voor iedereen, iets wat gewoon één centrale plek is voor je essentiële beveiliging. Bouw samen met Nederlandse ICT'ers een pakket met open software, veiligheidssoftware. Biedt dat centraal aan. Zorg dat het op alle apparaten beschikbaar is en dat het is gemaakt met oog voor gebruiksgemak, zodat iedereen het kan gebruiken", ging Kathmann verder.

Volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid is cyberveiligheid voor heel veel mensen niet bereikbaar. "Het is te ingewikkeld om te installeren, er is zo veel op de markt dat je keuzestress krijgt of het is simpelweg gewoon te duur. In deze digitale wereld moet je veiligheid eigenlijk ook niet privatiseren. Daar zijn de uitdagingen gewoonweg te groot voor. Ik snap dat hier al een markt voor is, maar als die niet levert wat mensen nodig hebben om zich nu te beschermen, dan moet je wat nieuws doen. Ik vraag het kabinet om met mij mee te denken over hoe zo'n basispakket digitale veiligheid eruit zou kunnen zien en op welke manier je dat kan realiseren."

Staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie stelt in een reactie op de motie dat diverse marktpartijen al veiligheidspakketten aanbieden. "Een deel van de genoemde producten wordt gratis aangeboden. Ik wil met de aanbieders van deze producten de inhoud en de toegankelijkheid van het aanbod bezien en kijken hoe die eventueel verbeterd kunnen worden. De overheid moet wat mij betreft niet concurreren met de markt, maar het is wel belangrijk dat dergelijke pakketten door de markt worden aangeboden." De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.

Vandaag, 11:07 door Anoniem
en dan gelijk een aantal achterdeurtjes/lekken aanbrengen zodat er massa surveillance kan optreden?
Vandaag, 11:09 door Anoniem
Uiteraard wil GroenLinks dat. Dan zijn ze in controle over wat wij zien en kunnen ze alles nog beter monitoren.
Volgende stap is het verplichten ervan en de laatste trap is verbieden/blokkeren van commerciele diensten.
Groenlinks is meer controle vanuit de overheid en ziet graag Nederland worden zoals China nu is.
Vandaag, 11:09 door Anoniem
we gaan het hier over 'ingediende moties' hebben; en niet over aangenomen dingen?

Wat doet dit hier op deze site? Laten we het bij beslissingen e.d. houden; niet over proefballonnetjes..

En nederlandse VPN; nederlandse virusscanner; een NL adblocker; en een NL wachtwoordmanager... En dan door de overheid?

En daar zullen ze dan vast vanaf blijven toch?

Pfff..
