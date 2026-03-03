Kamer stemt voor motie om servers DigiD in Nederlandse handen te houden

De Tweede Kamer wil dat de servers, opslag en beveiliging van DigiD in Nederlandse handen blijven. Een meerderheid van de partijen in de Kamer stemde vandaag voor een motie die de regering hiertoe oproept. Een motie die oproept tot het uitvoeren van een stresstest met het uitschakelen van clouddiensten bij ministeries kon ook op voldoende stemmen rekenen.

Aanleiding voor de motie van GroenLinks-PvdA, SGP, CDA. BBB, Volt, 50Plus, PvdD, D66, DENK, ChristenUnie en Groep Markuszower is de dreigende overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er. De aangekondigde overname van Solvinity zorgt voor zorgen over de integriteit van gegevens en continuïteit van de dienstverlening van overheidsdiensten.

In de motie wordt gesteld dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken eerder al heeft gezegd dat DigiD Nederlands blijft, wat zowel de software als infrastructuur betreft. Vervolgens wordt de regering in de motie verzocht om de servers, opslag, infrastructuur en de beveiliging van DigiD en andere diensten die draaien op Solvinity bij voorkeur in Nederlandse, en anders in Europese handen te houden. De De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelde onlangs dat Solvinity mag worden overgenomen, omdat de overname niet tot nieuwe of versterkte concurrentieproblemen leidt.

Stresstest

Een motie die oproept tot het uitvoeren van een stresstest door korte tijd de clouddiensten van verschillende ministeries uit te schakelen kreeg ook voldoende stemmen voor. Volgens deze motie, die werd ingediend door GroenLinks-PvdA, Volt, ChristenUnie, Groep Markuszower, SP en 50Plus, is de rijksoverheid voor de ict-dienstverlening in grote mate afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.

"Overwegende dat er geen inzicht is in wat er gebeurt als een van die dienstverleners uitvalt of zich terugtrekt; verzoekt de regering om binnen ministeries stresstests uit te voeren door clouddiensten kortstondig af te schakelen, in kaart te brengen wat de gevolgen zijn, en op basis van de bevindingen plannen op te stellen om problematische afhankelijkheden af te bouwen", aldus de motie. Het kabinet hoeft door de Tweede Kamer aangenomen moties niet uit te voeren, maar doet dat over het algemeen wel.