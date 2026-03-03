Geen uitzonderingen op verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro

Er komen geen uitzonderingen op het verbod op contante betalingen voor goederen van boven de 3.000 euro, dat sinds 1 januari van kracht is. Dat stelt minister Heinen van Financiën in een reactie op Kamervragen. De gevolgen van de wet zouden binnen drie jaar moeten worden onderzocht. Het verbod, dat niet geldt voor transacties tussen particulieren, zal uiteindelijk ook gaan gelden voor het verlenen van diensten.

Volgens de BBB heeft het verbod gevolgen voor de exportsector en de partij wilde dan ook opheldering van de minister. Ook Heinen zegt signalen te hebben ontvangen dat het verbod de exportsector raakt. "De sectoren die knelpunten zeggen te ondervinden zijn de voertuigen-, onderdelen- en metaalsector waar partijen uit Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa vaak contant betalen", aldus de minister. "Zij schetsten dat zij in Nederland transacties verrichten voor de verkoop van hun waren, in hoge sommen contant geld met partijen binnen en buiten de EU. Zij wezen op het risico dat deze buitenlandse partijen na invoering van het verbod zouden uitwijken naar andere landen, zoals Duitsland, waar nu geen verbod geldt."

BBB-Kamerlid Vermeer wilde ook weten of er uitzonderingen op het verbod zijn, of dat die kunnen worden ingevoerd. "Nee, er zijn geen generieke uitzonderingen voor specifieke sectoren op het verbod om contante betalingen voor transacties voor de aan- of verkoop van goederen boven de 3.000 euro", antwoordt de minister. Die stelt dat uitzonderingen ook niet mogelijk zijn. "De strekking van het verbod laat geen ruimte voor uitzonderingen bij exportverkopen vanwege het hoge witwasrisico en onvoldoende mogelijkheid tot handhaafbaarheid. Een uitzondering zou een flinke maas in de wet veroorzaken en misbruik in de hand werken."

Heinen laat wel weten dat in de wet is opgenomen dat die binnen drie jaar wordt geëvalueerd. Er wordt dan gekeken naar de doeltreffendheid en gevolgen van het verbod in de praktijk. "Hierin zal ook worden stilgestaan bij eventuele nadelige effecten. Daarover kan dan het debat plaatsvinden", aldus de bewindsman. Onlangs werd in de Tweede Kamer nog een motie ingediend die het kabinet oproept om de huidige limiet op contante betalingen van 3.000 euro te verhogen naar 10.000 euro. De motie werd met 51 stemmen voor en 99 tegen echter verworpen. PVV, JA21, FVD, Groep Markuszower, BBB, SGP en 50PLUS stemden voor de verhoging.

"Op 10 juli 2027 treedt via de Europese antiwitwasverordening een Europese limiet vanaf 10.000 euro in werking voor goederen en diensten. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om die limiet lager vast te stellen. In het recent geconsulteerde wetsvoorstel Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is het voorstel opgenomen om voor diensten aan te sluiten bij de bestaande limiet voor goederen van 3.000 euro", schrijft Heinen in een brief over het onderwerp aan de Tweede Kamer.