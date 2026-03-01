Autoriteit Persoonsgegevens wil verplicht algoritmeregister voor publieke sector

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat publieke organisaties worden verplicht om de algoritmes die ze gebruiken te registreren in het algoritmeregister (pdf). Er wordt al jaren over een dergelijke verplichting gesproken, maar die is er nog altijd niet, tot onvrede van de privacytoezichthouder. Eind 2022 verscheen het algoritmeregister online, dat op het moment van schrijven 1369 algoritmes bevat. Via het register publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur.
Volgens de AP schiet de huidige opzet tekort, omdat deelname grotendeels vrijwillig is. "Registratie en transparantie ontwikkelt onvoldoende. Nog te veel Nederlandse toepassingen zijn onvoldoende transparant. En registratie is amper of niet verplicht, daarom is maar een selectie van algoritmes geregistreerd en publiek te raadplegen", aldus de toezichthouder. Er wordt al jaren gesproken over een verplichting voor publieke organisaties om gebruikte algoritmes te registreren, maar dit is nog altijd niet gerealiseerd.
Een verplichting zou volgens de AP zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de geregistreerde impactvolle algoritmes aanzienlijk kunnen verbeteren. "Dit is essentieel om het register daadwerkelijk te laten functioneren als instrument voor transparantie, verantwoording en toezicht op systemen die ingrijpen in het leven van burgers." De privacytoezichthouder roept het kabinet op om een verplichting tot algoritmeregistratie in het regeerakkoord op te nemen en deze met prioriteit uit te werken.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.