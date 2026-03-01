Autoriteit Persoonsgegevens wil verplicht algoritmeregister voor publieke sector

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat publieke organisaties worden verplicht om de algoritmes die ze gebruiken te registreren in het algoritmeregister (pdf). Er wordt al jaren over een dergelijke verplichting gesproken, maar die is er nog altijd niet, tot onvrede van de privacytoezichthouder. Eind 2022 verscheen het algoritmeregister online, dat op het moment van schrijven 1369 algoritmes bevat. Via het register publiceren overheden informatie over hun algoritmes, zodat die kunnen worden gecontroleerd op discriminatie en willekeur.

Volgens de AP schiet de huidige opzet tekort, omdat deelname grotendeels vrijwillig is. "Registratie en transparantie ontwikkelt onvoldoende. Nog te veel Nederlandse toepassingen zijn onvoldoende transparant. En registratie is amper of niet verplicht, daarom is maar een selectie van algoritmes geregistreerd en publiek te raadplegen", aldus de toezichthouder. Er wordt al jaren gesproken over een verplichting voor publieke organisaties om gebruikte algoritmes te registreren, maar dit is nog altijd niet gerealiseerd.

Een verplichting zou volgens de AP zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de geregistreerde impactvolle algoritmes aanzienlijk kunnen verbeteren. "Dit is essentieel om het register daadwerkelijk te laten functioneren als instrument voor transparantie, verantwoording en toezicht op systemen die ingrijpen in het leven van burgers." De privacytoezichthouder roept het kabinet op om een verplichting tot algoritmeregistratie in het regeerakkoord op te nemen en deze met prioriteit uit te werken.