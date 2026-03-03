Nieuws
Minister: Odido-klanten kunnen veel zelf doen om vervolgschade te voorkomen

donderdag 5 maart 2026, 14:38 door Redactie, 11 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 15:11

Odido-klanten kunnen heel veel zelf doen om vervolgschade als gevolg van het datalek te voorkomen, zo liet minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Ook schaarde de bewindsman zich achter de beslissing van de telecomprovider om de verantwoordelijke criminelen geen losgeld te betalen. De criminelen die op het klantcontactsysteem van Odido wisten in te breken besloten uiteindelijk de gestolen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op internet te publiceren.

"Door het datalek bij Odido liggen er nu gegevens van tien miljoen mensen op straat. Het gaat om naam, adres, IBAN en paspoortnummer, maar ook om interne notities van klantenservicemedewerkers over stalking, huiselijk geweld, schuldhulpverlening en mensen onder bewind. Dat is informatie die Odido nooit had mogen opslaan. Die informatie is nu in handen van iedereen die er kwaad mee wil", stelde D66-Kamerlid El Boujdaini.

Volgens Van Weel zijn in deze zaak de schuldigen van deze hack de hackers. "De afgelopen dagen lijkt dat af en toe uit beeld te zijn verdwenen, maar uiteindelijk zijn het criminelen, die onschuldige mensen in gevaar of in een kwetsbare positie brengen voor maar één reden. Dat is om geld te verdienen over onze rug. Laat ik dus vooropstellen dat ik achter het besluit van Odido sta om niet te betalen aan dit soort groeperingen, en om te zorgen dat we dit soort criminaliteit aanpakken en niet belonen."

De minister stelde ook dat mensen niet onnodig angst moet worden aangejaagd. "We doen hier alsof de veiligheid van tien miljoen mensen in het geding is. Mijn reactie daarop is: dat is niet het geval. Dit is een heel erg datalek. Natuurlijk is het vervelend als persoonsgegevens op straat belanden, maar dat wil niet automatisch zeggen dat de veiligheid van mensen in het geding is."

Van Weel liet herhaaldelijk weten dat Odido-klanten heel veel zelf kunnen doen om vervolgschade als gevolg van de gestolen en gepubliceerde data te voorkomen. "Je kunt onder andere op politie.nl tips vinden. Ik zou iedereen willen oproepen om daarheen te gaan." Ook adviseerde de bewindsman om het wachtwoord van Odido aan te passen en op phishingmails te letten.

"Deze informatie gaat voornamelijk gebruikt worden door criminelen om op een heel geraffineerde manier te doen alsof ze uw bank zijn, alsof ze gegevens over u hebben en alsof ze iets van u vragen. Daarmee proberen ze toegang te krijgen tot meer gegevens en uiteindelijk vaak tot geld", legde de minister uit. Van Weel liet ook weten dat onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek zal doen of er goed is omgegaan met de gegevens van klanten. "Alle mensen die hier nu slachtoffer van zijn geworden, hebben daar helaas niks. Die zullen het moeten doen met de tips om te voorkomen dat zij vervolgschade ondervinden", voegde de minister toe.

Reacties (11)
Vandaag, 14:51 door Anoniem
Nog belangrijker: wat hebben wij geleerd waarmee we aanvallen als deze kunnen voorkomen.
Odido kan openbaar maken hoe de inbraak precies heeft plaatsgevonden en hoe dat lek te dichten valt.
Vandaag, 14:52 door Chase
Nee joh.....En is samenhang met mijn BSN en IBAN nummer kunnen ze gelukkig niet allerlei diensten afsluiten of aanpassen...
Als dit de houding is van onze minister van Justitie, dan zie ik de toekomst van de digitale veiligheid van mijn gegevens zwaar in.
Eigenlijk wil ik wel een nieuw BSN-nummer met bijbehorende nieuwe identiteitspapieren meneer Van Weel. Kunt u dat regelen? De kosten daarvoor mag u verhalen op ODIDO.
Vandaag, 14:56 door Anoniem
Door Chase: Nee joh.....En is samenhang met mijn BSN en IBAN nummer kunnen ze gelukkig niet allerlei diensten afsluiten of aanpassen...
Als dit de houding is van onze minister van Justitie, dan zie ik de toekomst van de digitale veiligheid van mijn gegevens zwaar in.
Eigenlijk wil ik wel een nieuw BSN-nummer met bijbehorende nieuwe identiteitspapieren meneer Van Weel. Kunt u dat regelen? De kosten daarvoor mag u verhalen op ODIDO.

Er zijn geen BSN-nummer gelekt toch?
Vandaag, 15:00 door Erik van Straten
Zo, ik ben helemaal gerustgesteld (not).

Volgens Van Weel zijn in deze zaak de schuldigen van deze hack de hackers.
Telecomproviders zijn een eenvoudig en daardoor populair doelwit voor cybercriminelen (bijv. vorige eigenaar T-Mobile lekte, vooral in de VS, meermaals miljoenen klantengegevens - https://www.security.nl/search?origin=frontpage&keywords=t-mobile), Odido had de beveiliging van haar klantgegevens niet op orde (als dat wel zo was had nooit van zóvéél klanten in korte tijd alle persoonsgegevens gekopiejat kunnen worden), Odido werd eerder gewaarschuwd door SalesForce en deed daar niks mee, bewaarde gegevens langer dan zij zelf aangaf te zullen doen en onderdreef de grootte van het datalek.

Flikker op, van Weel.
Vandaag, 15:02 door Anoniem
"Pas je wachtwoord aan"
- David van Weel. 2026

Alsdus onze minister in reactie op een datalek waar geen wachtwoorden gelekt zijn.
Vandaag, 15:07 door Anoniem
De overheid zou voor de getroffenen moeten zorgen voor nieuwe identiteitsbewijzen met een nieuw BSN.
Odido gaat daar de rekening dan voor betalen.
Vandaag, 15:09 door _R0N_
Door Anoniem: Nog belangrijker: wat hebben wij geleerd waarmee we aanvallen als deze kunnen voorkomen.
Odido kan openbaar maken hoe de inbraak precies heeft plaatsgevonden en hoe dat lek te dichten valt.

Dat hebben ze al bekend gemaakt. een medewerker heeft zijn/haar credentials gelekt waarmee ze in konden loggen.
Vandaag, 15:10 door _R0N_
Door Anoniem: Er zijn geen BSN-nummer gelekt toch?

Nee, behalve van ZZPers (eenmanszaken) van voor 2020. Voor 2020 was het BSN nummer onderdeel van het BTW nummer bij eenmanszaken.
Vandaag, 15:11 door Anoniem
Door Chase: Nee joh.....En is samenhang met mijn BSN en IBAN nummer kunnen ze gelukkig niet allerlei diensten afsluiten of aanpassen...
Als dit de houding is van onze minister van Justitie, dan zie ik de toekomst van de digitale veiligheid van mijn gegevens zwaar in.
Eigenlijk wil ik wel een nieuw BSN-nummer met bijbehorende nieuwe identiteitspapieren meneer Van Weel. Kunt u dat regelen? De kosten daarvoor mag u verhalen op ODIDO.

De kans dat je slachtoffer wordt van het debacle bij Odido is net zo groot als de kans dat je de jackpot wint.
Er wordt nu net gedaan alsof iedereen wiens gegevens op straat liggen ook daadwerkelijk beroofd gaat worden.
Lijkt mij sterk dat er sowieso mensen slachtoffer gaan worden.
En het zal ook niet de eerste keer zijn dat zogenaamde slachtoffers claimen dat ze door de hack bij Odido geld zijn kwijtgeraakt of anderszins gedupeerd zijn terwijl dat niet zo is.
Vandaag, 15:18 door Anoniem
en op phishingmails te letten...
Laat het daar nu net mis gaan. Velen herkennen die niet.
Vandaag, 15:38 door Joep Lunaar
Het is een illusie dat de getroffen burgers zelf goed de schade kunnen beperken. De meeste mensen willen niet begrijpen hoe software en diensten werken en zijn totaal ongeëquipeerd om op doelmatige en effectieve wijze met dit soort problemen om te gaan. Bedrijven als Odido hebben niet alleen een verantwoordelijkheid naar de aandeelhouders, en hadden daarom hun klanten nooit aan gevaren ten gevolge van te veel data (t.b.v. al te gretige marketing en aversie van kosten gegevensbeheer) mogen blootstellen. Dat de minister de bal bij de getroffen burgers legt is als een slachtoffer van verkrachting adviseren zich minder sexy te kleden.
