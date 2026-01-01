Roblox verandert via AI chats van gebruikers in 'meer respectvolle taal'

Het populaire online gameplatform Roblox gebruikt AI om chats van gebruikers, waar niet toegestane woorden in voorkomen, door 'meer respectvolle taal' te veranderen. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd. Volgens Roblox moet 'real-time rephrasing' voor vloeiende en beschaafde gesprekken zorgen. Wanneer gebruikers niet toegestane woorden gebruiken worden die nu veranderd in hashtags. Roblox claimt dat dit ervoor kan zorgen dat chats lastig te volgen zijn.
Met 'real-time rephrasing' zal Roblox voortaan geen hashtags meer tonen, maar de boodschap van de gebruiker in 'meer respectvolle taal' veranderen, die volgens het platform dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de gebruiker ligt. "Real-time rephrasing helpt om gameplay en gesprekken gaande te houden en stuurt het taalgebruik richting wat gepast is", zegt Rajiv Bhatia van Roblox. Het platform laat gebruikers weten wanneer tekst is aangepast. Het filter is alleen beschikbaar in "in-experience" chats tussen gebruikers waarvan de leeftijd is gecontroleerd en die in dezelfde leeftijdsgroep zitten.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.