Roblox verandert via AI chats van gebruikers in 'meer respectvolle taal'

Het populaire online gameplatform Roblox gebruikt AI om chats van gebruikers, waar niet toegestane woorden in voorkomen, door 'meer respectvolle taal' te veranderen. Dat heeft het bedrijf zelf aangekondigd. Volgens Roblox moet 'real-time rephrasing' voor vloeiende en beschaafde gesprekken zorgen. Wanneer gebruikers niet toegestane woorden gebruiken worden die nu veranderd in hashtags. Roblox claimt dat dit ervoor kan zorgen dat chats lastig te volgen zijn.

Met 'real-time rephrasing' zal Roblox voortaan geen hashtags meer tonen, maar de boodschap van de gebruiker in 'meer respectvolle taal' veranderen, die volgens het platform dichter bij de oorspronkelijke bedoeling van de gebruiker ligt. "Real-time rephrasing helpt om gameplay en gesprekken gaande te houden en stuurt het taalgebruik richting wat gepast is", zegt Rajiv Bhatia van Roblox. Het platform laat gebruikers weten wanneer tekst is aangepast. Het filter is alleen beschikbaar in "in-experience" chats tussen gebruikers waarvan de leeftijd is gecontroleerd en die in dezelfde leeftijdsgroep zitten.