Politie neemt 1,6 miljoen euro aan crypto in beslag na vondst wallet-wachtwoord

De politie heeft 1,6 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen van een verdachte, nadat de wachtwoorden die toegang tot de cryptowallets gaven tijdens een huiszoeking bij zijn moeder werden gevonden. De verdachte in deze zaak is een 23-jarige man uit Delfzijl die wordt verdacht van phishing, bankhelpdeskfraude en witwassen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de verdachte een leidende rol bij het aansturen van anderen, die zich tegenover slachtoffers voordeden als bankmedewerker. Slachtoffers werden door de zogenaamde bankmedewerker verleid tot het installeren van remote access software, waarmee hun computer op afstand werd overgenomen. Vervolgens werden zowel bankrekeningen als cryptowallets geplunderd. Bij één van de slachtoffers gingen de oplichters er met 500.000 euro vandoor. In totaal zou de verdachte 5,1 miljoen euro hebben verdiend met criminele activiteiten.

Het OM beweert dat de man vlak voor zijn aanhouding twee telefoons uit het raam gooide. "Uit onder meer deze telefoons blijkt dat de verdachte beschikt over cryptotegoeden in drie wallets, met name in Bitcoin en Ethereum", aldus het Openbaar Ministerie. Tevens werden bij de verdachte twaalf lijsten met gegevens van vermogende personen aangetroffen. Bij een huiszoeking bij zijn moeder vindt de politie de wachtwoorden van zijn cryptowallets, zodat er 1,6 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag kan worden genomen, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Het OM stelt dat de verdachte, terwijl hij in de gevangenis zit, doorgaat met het witwassen van cryptovaluta en contanten. "Dat lukt niet, omdat het onderzoeksteam als vanzelfsprekend de wallets van de verdachte in de gaten houdt. Daardoor kan het voorkomen worden dat al zijn geld wordt weggesluisd naar cryptoplatformen waar de politie niet bij kan", gaat het Openbaar Ministerie verder. Tegen de verdachte is een gevangenisstraf van 8 jaar geëist. Daarnaast wil het OM dat de in beslag genomen cryptovaluta verbeurd wordt verklaard en de man ruim 661.000 euro aan schadevergoedingen betaalt.