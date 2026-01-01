Indonesië voert socialmediaverbod in voor onder de 13 en 16 jaar

Indonesië gaat een socialmediaverbod invoeren voor gebruikers onder de 13 en 16 jaar, zo heeft de Indonesische regering aangekondigd. In tegenstelling tot een aantal andere landen die al een socialmediaverbod hebben of van plan zijn in te voeren, gaat Indonesië twee verschillende leeftijdsgrenzen hanteren. Voor platforms die als laag-risico zijn beoordeeld geldt een minimale leeftijd van 13 jaar. Voor hoog-risico platforms moeten gebruikers minimaal 16 jaar zijn.

YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live en Roblox zijn als hoog-risico aangemerkt, zo laat de Indonesische minister Meutya Hafid van Communicatie en Digitale Zaken op Instagram weten. Het socialmediaverbod wordt vanaf 28 maart stapsgewijs ingevoerd. Zo moeten als eerste hoog-risico aangemerkte platforms vanaf die datum beginnen met het uitschakelen van de accounts van gebruikers onder de 16 jaar.

Volgens de autoriteiten moet de maatregel kinderen op internet beschermen, verslaving aan digitale platforms tegengaan en voorkomen dat kinderen met "schadelijke content" in aanraking komen. Details over hoe platforms de leeftijd van hun gebruikers moeten gaan controleren zijn niet gegeven. Onlangs wezen honderden wetenschappers nog op de gevaren van online leeftijdsverificatie.