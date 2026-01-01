Indonesië voert socialmediaverbod in voor onder de 13 en 16 jaar

Indonesië gaat een socialmediaverbod invoeren voor gebruikers onder de 13 en 16 jaar, zo heeft de Indonesische regering aangekondigd. In tegenstelling tot een aantal andere landen die al een socialmediaverbod hebben of van plan zijn in te voeren, gaat Indonesië twee verschillende leeftijdsgrenzen hanteren. Voor platforms die als laag-risico zijn beoordeeld geldt een minimale leeftijd van 13 jaar. Voor hoog-risico platforms moeten gebruikers minimaal 16 jaar zijn.
YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live en Roblox zijn als hoog-risico aangemerkt, zo laat de Indonesische minister Meutya Hafid van Communicatie en Digitale Zaken op Instagram weten. Het socialmediaverbod wordt vanaf 28 maart stapsgewijs ingevoerd. Zo moeten als eerste hoog-risico aangemerkte platforms vanaf die datum beginnen met het uitschakelen van de accounts van gebruikers onder de 16 jaar.
Volgens de autoriteiten moet de maatregel kinderen op internet beschermen, verslaving aan digitale platforms tegengaan en voorkomen dat kinderen met "schadelijke content" in aanraking komen. Details over hoe platforms de leeftijd van hun gebruikers moeten gaan controleren zijn niet gegeven. Onlangs wezen honderden wetenschappers nog op de gevaren van online leeftijdsverificatie.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.