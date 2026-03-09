MIVD: WhatsApp en Signal ongeschikt voor uitwisselen gevoelige informatie

WhatsApp en Signal zijn ongeschikt voor het uitwisselen van gerubriceerde, vertrouwelijke of gevoelige informatie, zo stellen de AIVD en MIVD vandaag. Vorige maand waarschuwden de inlichtingendiensten in een nieuw rapport dat vorig jaar de chataccounts van meerdere Nederlandse ambtenaren door een "Russische cyberactor" waren gehackt. Om hoeveel overheidsmedewerkers het precies ging, bij welke overheidsinstanties deze personen werkzaam zijn, welke chatdiensten het betreft en hoe de aanvaller precies te werk gingen werd niet in het rapport gemeld

Vandaag zijn de diensten met iets meer informatie over de aanvallen gekomen. "Om toegang te krijgen tot Signal- en/of Whatsapp-accounts, proberen de Russen verificatie- en pincodes van gebruikers te ontfutselen. De meest waargenomen werkwijze van de Russische hackers is dat ze zich voordoen als een Support-chatbot van Signal. Op die manier proberen ze codes van hun doelwitten te bemachtigen. Daarmee kunnen ze het account van de gebruiker overnemen", aldus de uitleg.

Verder maken de aanvallers ook misbruik van de functie binnen Signal en Whatsapp om apparaten te koppelen. "Gebruikers hebben op dat moment vaak niet door dat hun account op afstand uitgelezen kan worden", voegen de diensten toe. De vandaag gegeven waarschuwing van de AIVD en MIVD is identiek aan een waarschuwing van de Duitse overheid waarover Security.NL begin februari berichtte.

De AIVD en MIVD stellen dat de Russische aandacht voor Signal te verklaren is door de goede reputatie van de chatapp. "Signal staat bekend als een betrouwbaar en onafhankelijk communicatiemiddel en biedt de optie om end-to-end encrypted berichten te versturen. Daardoor wordt het ook veelvuldig gebruikt binnen overheden, met als doel onderlinge communicatie te beschermen. Het is daarmee ook dé plek waar kwaadwillenden verwachten gevoelige informatie buit te kunnen maken."

"Chat-applicaties zoals Signal en Whatsapp zijn ondanks dat ze beschikken over end-to-end encryptie, geen kanalen voor gerubriceerde, vertrouwelijke of gevoelige informatie", benadrukt directeur van de MIVD, vice admiraal Peter Reesink. In een Cyberadvies over de phishingaanvallen waarschuwen de diensten ook om geen gerubriceerde of gevoelige gegevens via chatapps te versturen. "Voor dit type gegevens dient u alleen de apparatuur of apps te gebruiken die door uw organisatie daarvoor zijn aangewezen."