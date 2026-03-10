Meta verliest hoger beroep in zaak over profilerende tijdlijn Facebook en Instagram

Meta heeft het hoger beroep verloren in de zaak over profilerende tijdlijnen op Facebook en Instagram. Het gerechtshof Amsterdam besloot ook de dwangsommen van vijf miljoen naar tien miljoen euro te verhogen. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom stapte vorig jaar naar de rechter wegens profilerende tijdlijnen op Instagram en Facebook.

Volgens Bits of Freedom moeten gebruikers onder de Digital Services Act (DSA) kunnen kiezen voor een tijdlijn die niet op gebruikersprofielen is gebaseerd, zoals een tijdlijn met alleen de content van mensen en organisaties die zij zelf volgen, op chronologische volgorde. "Meta geeft gebruikers niet de optie deze standaard als voorkeur in te stellen. Bovendien maakt Meta het onnodig lastig deze tijdlijn te vinden en te gebruiken. Dit is in strijd met de DSA", aldus de burgerrechtenbeweging.

Begin oktober vorig jaar deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitspraak en oordeelde dat de manier waarop Facebook en Instagram waren ingericht, op onderdelen in strijd was met de DSA. Meta werd vervolgens bevolen om binnen twee weken aanpassingen door te voeren in de Facebook en Instagram platforms en apps, zodat gebruikers altijd de door hun gekozen tijdlijn te zien kregen. Normaliter kregen gebruikers een profilerende tijdlijn te zien als ze naar andere secties van het platform gingen of de app sloten en heropenden.

Meta ging tegen de beslissing in hoger beroep. Eind oktober oordeelde het hof in een tussenbeslissing dat Meta het bevel van de voorzieningenrechter uiterlijk op 31 december 2025 moest hebben uitgevoerd. Inmiddels is een groot deel van de maatregelen doorgevoerd, maar nog niet allemaal, aldus het gerechtshof Amsterdam. Dat oordeelt dat er nog steeds een spoedeisend belang is en verhoogt het maximum van de dwangsommen naar 10 miljoen euro. De voorzieningenrechter had eerder een maximum van 5 miljoen euro gesteld. Het hof acht deze prikkel onvoldoende om ervoor te zorgen dat Meta de uitspraak nakomt.

"Met de uitspraak in het hoger beroep is de keuzevrijheid voor gebruikers dan ook blijvend", reageert Bits of Freedom op het vonnis. "De impact van Meta op onze communicatievrijheid en het publiek debat is enorm. Het is daarom van groot belang dat ze zich netjes aan onze Europese regels houdt. Deze uitspraak in het hoger beroep laat wederom zien dat Meta niet onschendbaar is", stelt Evelyn Austin, directeur van Bits of Freedom. Meta is het niet eens met het vonnis en heeft een bodemprocedure aangekondigd.