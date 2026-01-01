Nieuws
Odido stuurde informatie over apparaten van klanten naar Amerikaans bedrijf

woensdag 11 maart 2026, 09:35 door Redactie, 2 reacties

Odido stuurde informatie over de apparaten die klanten in hun thuisnetwerk gebruikten naar een Amerikaans bedrijf, terwijl dit niet duidelijk in het privacybeleid stond vermeld, zo meldt De Telegraaf vandaag. Het ging om MAC-adressen, namen van de apparaten die met de router van de telecomprovider waren verbonden en data van wifi-netwerken en hotspots in de buurt. Odido heeft de software inmiddels aangepast en is met het doorsturen gestopt.

Beveiligingsonderzoeker Sipke Mellema kwam op 3 maart met een analyse op LinkedIn waarin hij meldde dat zijn Odido-router analytics-data over apparaten in het thuisnetwerk naar het bedrijf Lifemote stuurt. Lifemote biedt een 'AI-powered home wifi solution' voor internetproviders, die met de AI-tool kunnen kijken of er wifi-problemen bij klanten zijn. In het privacybeleid stond alleen vermeld MAC-adressen en apparaatgegevens uit het modem worden verzameld, niet dat die naar Lifemote gingen.

"Ik zie geen requests meer naar Lifemote over de lijn gaan. Mogelijk heeft Odido het stilletjes gepatcht", liet Mellema op 8 maart in een update weten. Odido stelt tegenover De Telegraaf dat de software van de routers is aangepast en er daardoor geen data meer wordt verstuurd. De telecomprovider maakt niet duidelijk waarom het gegevens met Lifemote deelde. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat MAC-adressen persoonsgegevens zijn en niet zomaar mogen worden gedeeld.

Vandaag, 09:50 door Anoniem
Waarom lijkt het nou een steeds beter idee om die club gewoon op te heffen?
Altijd al gezegd: modem in bridge mode, wifi uit en de rest zelf regelen...
Vandaag, 10:35 door Named
Ik vraag me af wat voor een beerput die Odido toch eigenlijk is...

Laat het AP maar eens een kijkje nemen in de keuken en een oordeel vellen.
Als het niet te repareren is of een te groot risico, dan moeten de deuren dicht.
Geen nieuwe klanten toestaan totdat alle problemen verholpen zijn.
Houden ze zich er niet aan, dan maar volledig opheffen en het bestuur persoonlijk aansprakelijk stellen.
