Tweede Kamer stemt voor motie over recht op end-to-end encryptie

De Tweede Kamer heeft gisteren voor een motie gestemd die de regering oproept om ondubbelzinnig op te komen voor het recht op end-to-end encryptie en online privacy en dit als uitgangspunt te hanteren in alle relevante nationale en Europese beleids- en wetgevingstrajecten.

"Een kabinet dat zegt voor digitale veiligheid te zijn, moet een visie hebben op de manier waarop we met de data van burgers omgaan. Goede databescherming is de allerbeste manier om cyberveilig te zijn. Als je dat goed wil doen, moet je dus actief opkomen voor privacy en je altijd verzetten tegen massasurveillance. In nationale wetten, in ons beleid en ook in onderhandelingen over Europese regels moet Nederland knokken voor maximale cyberveiligheid", aldus GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tijdens wetgevingsoverleg van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer.

Het Kamerlid merkte op dat de Tweede Kamer keer op keer heeft gestemd voor moties voor het recht op end-to-end encryptie en dat dit niet mag worden omzeild. Ook heeft de Kamer het kabinet herhaaldelijk de opdracht gegeven om in Europa kritisch te zijn op wetten die de privacy van burgers schenden. "Ik wil als Kamerlid zeker weten dat dit ook het uitgangspunt blijft van het kabinet. Ik zal daar zo ook een motie over indienen", aldus Kathmann tijdens het overleg dat op 2 maart plaatsvond.

Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid stelde ook dat ze in de plannen van het nieuwe kabinet niets ziet terugkomen over zaken zoals het recht op end-to-end encryptie of het beschermen van online anonimiteit. Kathmann diende vervolgens samen met Kamerlid Van den Berg van JA21 een motie in waarin het kabinet wordt verzocht om ondubbelzinnig op te komen voor het recht op end-to-end encryptie en online privacy, in overeenstemming met de wens van de Kamer, en dit als uitgangspunt te hanteren in alle relevante nationale en Europese beleids- en wetgevingstrajecten.

SP, 50Plus, GroenLinks-Pvda, D66, Volt, PvdD, DENK, VVD, JA21, BBB, lid Keijzer, Groep Markuszower, PVV en FVD stemden voor. Het kabinet hoeft door de Tweede Kamer aangenomen moties niet uit te voeren, maar doet dat over het algemeen wel. In 2023 weigerde het toenmalige kabinet een door de Kamer aangenomen motie, die opriep tot het tegengaan van client-side scanning, echter uit te voeren. In 2022 besloot het kabinet een aangenomen motie over de digitale euro ook niet uit te voeren.