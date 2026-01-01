Nieuws
AP hekelt voorstel dat politie online informatie over mensen laat verzamelen

woensdag 11 maart 2026, 16:18 door Redactie, 0 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is zeer kritisch over een wetsvoorstel dat de politie vergaande bevoegdheden geeft om online informatie over mensen te verzamelen. "Dit voorstel zet de deur te ver open voor grootschalige en ongerichte online monitoring van burgers", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Zonder heldere afbakening kan de politie in theorie het hele internet binnenhalen, inclusief gevoelige informatie over onschuldige burgers, zonder dat zij hiervan weten. Dat is een vergaande inbreuk op iemands leven en vrijheid en gaat veel verder dan wat noodzakelijk en dus toegestaan is."

Het wetsvoorstel Wet gegevensvergaring openbare orde laat de politie op grote schaal en geautomatiseerd online informatie over mensen verzamelen, om zo mogelijke verstoringen van de openbare orde vooraf te signaleren. De informatieverzameling vindt plaats zonder dat de mensen wie het betreft hiervan weten. De politie kan de informatie gebruiken om in te schatten of iemand mogelijk aan een demonstratie deelneemt.

Online volgen

In het wetsvoorstel staat ook dat de politie iemand eventueel online mag volgen. Het wetsvoorstel legt vast dat de politie een beperkte periode gegevens over iemand mag verzamelen en die gegevens ook voor een beperkte duur mag bewaren. Een rechter moet hiervoor wel eerst van tevoren toestemming geven. "In het voorstel staat niet duidelijk genoeg dat een zoekopdracht voldoende beperkt moet zijn en welke online bronnen (internet, sociale media) het geautomatiseerde systeem van de politie mag doorzoeken, wat voor systeem de politie daarbij mag gebruiken, en hoe ver de politie mag terugkijken in iemands leven", aldus de AP.

De toezichthouder stelt ook dat ervoor moet worden gezorgd dat de politie alleen persoonsgegevens met een bepaald gewicht verder mag verwerken. Politiegegevens die ‘van geen betekenis’ zijn moeten volgens het voorstel worden vernietigd. "Relevante en niet-relevante gegevens zijn in deze context echter zodanig met elkaar verknoopt dat ze niet van elkaar te scheiden zijn. Bovendien kunnen persoonsgegevens mogelijk al snel ‘van betekenis zijn’ voor een onderzoek naar een ernstige verstoring. Bijvoorbeeld meningen die op sociale media worden gedeeld of persoonsgegevens van mensen die een bericht hebben geliket, een persoon volgen of een comment plaatsen zouden hier al onder kunnen vallen", laat de toezichthouder weten.

Het hele internet

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat de wet uitdrukkelijk moet garanderen dat elke zoekactie naar niet-verdachte burgers beperkt is tot datgene dat strikt noodzakelijk is. Ook moet worden afgebakend in welke bronnen de politie mag zoeken, hoe vaak de politie zoekt en naar welke soorten persoonsgegevens. "Als zo’n afbakening ontbreekt, zal een automatiseringstoepassing alle gegevens op zijn pad overnemen. Niet alleen uit de bronnen die een politieambtenaar initieel heeft opgegeven, maar ook uit andere bronnen die via hyperlinks met die initiële bronnen zijn verbonden. Hoe ver dat geautomatiseerd betrekken van nieuwe bronnen bij de zoekactie door kan gaan wordt dan nog enkel beperkt door de capaciteit van het netwerk van de politie. In theorie kan dat het hele publiek toegankelijke internet zijn", waarschuwt de AP. De toezichthouder vindt dat het voorstel op allerlei punten moet worden aangepast. Eerder waren ook burgers zeer kritisch over het voorstel.

