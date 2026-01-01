AP hekelt voorstel dat politie online informatie over mensen laat verzamelen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is zeer kritisch over een wetsvoorstel dat de politie vergaande bevoegdheden geeft om online informatie over mensen te verzamelen. "Dit voorstel zet de deur te ver open voor grootschalige en ongerichte online monitoring van burgers", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Zonder heldere afbakening kan de politie in theorie het hele internet binnenhalen, inclusief gevoelige informatie over onschuldige burgers, zonder dat zij hiervan weten. Dat is een vergaande inbreuk op iemands leven en vrijheid en gaat veel verder dan wat noodzakelijk en dus toegestaan is."
Het wetsvoorstel Wet gegevensvergaring openbare orde laat de politie op grote schaal en geautomatiseerd online informatie over mensen verzamelen, om zo mogelijke verstoringen van de openbare orde vooraf te signaleren. De informatieverzameling vindt plaats zonder dat de mensen wie het betreft hiervan weten. De politie kan de informatie gebruiken om in te schatten of iemand mogelijk aan een demonstratie deelneemt.
De toezichthouder stelt ook dat ervoor moet worden gezorgd dat de politie alleen persoonsgegevens met een bepaald gewicht verder mag verwerken. Politiegegevens die ‘van geen betekenis’ zijn moeten volgens het voorstel worden vernietigd. "Relevante en niet-relevante gegevens zijn in deze context echter zodanig met elkaar verknoopt dat ze niet van elkaar te scheiden zijn. Bovendien kunnen persoonsgegevens mogelijk al snel ‘van betekenis zijn’ voor een onderzoek naar een ernstige verstoring. Bijvoorbeeld meningen die op sociale media worden gedeeld of persoonsgegevens van mensen die een bericht hebben geliket, een persoon volgen of een comment plaatsen zouden hier al onder kunnen vallen", laat de toezichthouder weten.
