Politie houdt duo aan voor tientallen online oplichtingen met goedkope iPhones

De politie heeft twee mannen uit Etten-Leur aangehouden op verdenking van het online oplichten van tientallen jongeren. De verdachten zouden via Snapchat advertenties hebben geplaatst waarin voor rond de vijf euro een nieuwe iPhone werd aangeboden. Slachtoffers die op de advertenties reageerden werden gevraagd om het gesprek via WhatsApp voort te zetten.

De zogenaamde verkoper stelt vervolgens dat het slachtoffer een betaalverzoek van vijftig euro mag sturen, dat de oplichter ook echt betaalt. Daarna gaat het gesprek verder over de levering van de telefoon. In de meeste gevallen vraagt de verkoper om een kopie van het identiteitsbewijs en een foto van de bankpas. De slachtoffers denken dat deze gegevens nodig zijn om de nieuwe iPhone te kunnen ontvangen, aldus de politie.

Vervolgens vraagt de "verkoper" de vijftig euro terug en verstuurt daarvoor een betaallink. Deze link is in werkelijkheid een betaallink van een telefoonprovider. Via de betaallink wordt de eerste betaling voor een nieuw telefoonabonnement gedaan en de start van een automatische incasso. "De slachtoffers weten dan niet dat ze eigenlijk een nieuw telefoonabonnement hebben afgesloten", gaat de politie verder.

De telefoon die bij het afgesloten abonnement hoort laten de oplichters naar een pakketpunt sturen, waar het door verschillende verdachten wordt opgehaald. Nadat de telefoon is afgeleverd krijgen slachtoffers steeds moeilijker contact met de "verkoper". Soms probeert de "verkoper" een nieuwe betaallink te sturen met het smoesje dat er iets fout is gegaan. Op het moment dat het slachtoffer via deze nieuwe link een betaling doet wordt er een tweede telefoonabonnement op zijn naam afgesloten.

Volgens de politie zijn vooral minderjarigen in de leeftijd van dertien tot en met zeventien jaar slachtoffer geworden. De politie stelt zeventig zaken te hebben waar jongeren via deze methode zijn opgelicht. Vaak zijn de ouders niet op de hoogte dat hun kind slachtoffer is geworden. "De oplichters gingen steeds op dezelfde manier te werk. We hopen dat ouders hierover het gesprek met hun kinderen aangaan om te voorkomen dat ze slachtoffer worden", aldus de politie.