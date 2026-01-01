De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert opnieuw om AI-chatbots niet te gebruiken voor stemadvies. De privacytoezichthouder deed onderzoek en ontdekte dat AI-chatbots vrijwel nooit lokale politieke partijen noemen wanneer gebruikers vragen op welke partij zij moeten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. "AI-chatbots zijn onbetrouwbaar en geven een vertekend beeld van het politieke landschap", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Wanneer lokale partijen nauwelijks in stemadviezen voorkomen, krijgen kiezers geen goed beeld van wat zij kunnen kiezen."

Tevens bleek dat chatbots nauwelijks concrete lokale partijen konden benoemen. "Dit bevestigt dat AI-chatbots geen geschikt middel zijn voor stemadvies." Een mogelijke verklaring voor het negeren van lokale partijen is dat chatbots zijn getraind met data waarin lokale partijen mogelijk minder voorkomen. Ook is informatie over deze partijen vaak minder uitgebreid of minder actueel dan informatie over landelijke partijen. "Het resultaat is dat lokale partijen benadeeld worden", merkt de AP op.

Voor het onderzoek testte de Autoriteit Persoonsgegevens vijf veelgebruikte AI-chatbots, namelijk ChatGPT, Claude, Gemini, Grok en Mistral. "Hoewel AI-chatbots niet geschikt zijn om stemadvies te geven, deden ze dit uiteindelijk wel en slechts in zeven procent van de verzoeken niet", laat de toezichthouder verder weten. Die stelt dat de resultaten van het onderzoek opnieuw laten zien dat AI-chatbots niet geschikt zijn als stemhulp. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2025 kwam de AP tot een zelfde conclusie.

De privacytoezichthouder herhaalt het advies om AI-chatbots niet te gebruiken voor stemadvies en voorzichtig te zijn met het gebruik van chatbots voor informatie over politieke partijen en verkiezingen. "Chatbots kunnen nuttig zijn in voorbereiding op het stemmen, bijvoorbeeld voor het samenvatten of analyseren van partijprogramma’s, maar kiezers doen er goed aan belangrijke informatie zelf alsnog te controleren."