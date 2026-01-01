FBI: download geen illegale software en wees voorzichtig met gratis vpn-apps

De FBI heeft internetgebruikers opgeroepen om geen illegale software te downloaden en voorzichtig te zijn met gratis vpn-apps. Ook wordt aangeraden om streaming-apparaten te vermijden die gratis sportwedstrijden, tv-series en films zeggen te bieden. Ze kunnen namelijk malware of backdoors bevatten, aldus de Amerikaanse opsporingsdienst in een waarschuwing voor 'residential proxies'.

Een residential proxynetwerk laat het verkeer van betalende klanten via de systemen en internetverbindingen van legitieme thuisgebruikers lopen. Deze betalende klanten kunnen cybercriminelen zijn, zo stelt de FBI. Door een residential proxy te gebruiken kan de aanvaller zijn eigen ip-adres verbergen. Een ander voordeel is dat er een ip-adres kan worden gekozen dat zich in dezelfde regio als dat van het doelwit bevindt. Een inlogpoging op een account vanuit dezelfde regio waar de aangevallen organisatie zich bevindt is minder verdacht dan een inlogpoging uit een ver land.

Volgens de FBI zijn er verschillende manieren waarop residential proxydiensten te werk gaan. Zo kunnen ze app-ontwikkelaars betalen om hun SDK (software development kit) toe te voegen. Zodra mensen de app installeren zorgt de SDK ervoor dat het systeem onderdeel van de proxydienst wordt. Andere mogelijkheden zijn vpn-aanbieders met verborgen voorwaarden, gehackte IoT-apparaten, malware en mensen die bewust tegen betaling proxy-software op hun systemen installeren. De systemen die door proxydiensten worden aangeboden kunnen voor allerlei computermisdrijven worden gebruikt, waarschuwt de FBI.

De opsporingsdienst doet in de waarschuwing verschillende aanbevelingen. Zo wordt aangeraden om "TV streaming devices" met gratis content te vermijden, voorzichtig te zijn met gratis vpn-software en geen illegale software, zoals games en films te downloaden. "Die vaak verborgen malware bevat die het apparaat in een proxy verandert." Tevens wordt het sideloaden van onofficiële apps op streaming sticks en Android TV boxes afgeraden, omdat dit de kans op malware zou vergroten.