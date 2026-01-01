'Een op drie camera's van burgers in politiedatabase bewaart beelden te lang'

Eén op de drie camera's die burgers bij de politiedatabase Camera in Beeld hebben aangemerkt bewaart beelden te lang. Dat stelt Omroep Gelderland op basis van eigen onderzoek. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers, overheidsinstanties en bedrijven hun beveiligingscamera‘s en deurbelcamera's kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s.

De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, liet BNR eerder weten. Inmiddels telt de database ruim 350.000 camera’s. Volgens de AVG mogen beelden van de openbare weg niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. "Hoe lang precies verschilt per situatie, maar 28 dagen is meestal wel het maximum", zegt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden, tegenover Omroep Gelderland.

Bij het aanmelden van een camera voor Camera in Beeld laat ook de politie weten dat een bewaartermijn van 28 dagen het maximum is. Omroep Gelderland vroeg geanonimiseerde gegevens op uit het register. Daaruit blijkt volgens de omroep dat één op de drie particulieren die de openbare weg filmt, beelden langer dan 28 dagen bewaart. De politie laat hierover weten dat het niet aan de politie is om te controleren hoe lang beelden worden bewaard. "Dat is de verantwoordelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens."

"De politie maakt handig gebruik van een grijs gebied: zij filmt immers niet zelf, maar weet precies waar particuliere camera’s hangen en hoe ze beelden kan opvragen. Zo wordt een publieke taak – toezicht houden in de openbare ruimte – uitbesteed aan particulieren, zonder de waarborgen die normaal gelden", liet Privacy First afgelopen oktober weten.

Vorig jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 550 klachten over deurbelcamera's. Een boete voor het overtreden van de AVG met een deurbelcamera is nog nooit opgelegd. Wel pleite de AP vorig jaar voor een preventieve aanpak van deurbelcamera's. Het controleren van alle deurbellen is namelijk niet realistisch, aldus de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat fabrikanten deurbelcamera’s standaard privacyproof instellen. Daarnaast moet er meer bewustwording bij gebruikers komen, bijvoorbeeld door voorlichting over wat wel en niet is toegestaan.

"De huidige praktijk werkt gewoon niet", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tegenover Omroep Gelderland. "Niet voor de eigenaren, niet voor de politie en niet voor de toezichthouder. In de tussentijd hangen er steeds meer surveillanceapparaten in onze woonwijken. We hebben betere wetten nodig die ons altijd beschermen. Ik ga daarom vragen aan de minister stellen, zodat de politiek kan werken aan een oplossing."