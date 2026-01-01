Nieuws
image

'Een op drie camera's van burgers in politiedatabase bewaart beelden te lang'

donderdag 12 maart 2026, 16:22 door Redactie, 7 reacties

Eén op de drie camera's die burgers bij de politiedatabase Camera in Beeld hebben aangemerkt bewaart beelden te lang. Dat stelt Omroep Gelderland op basis van eigen onderzoek. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers, overheidsinstanties en bedrijven hun beveiligingscamera‘s en deurbelcamera's kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s.

De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, liet BNR eerder weten. Inmiddels telt de database ruim 350.000 camera’s. Volgens de AVG mogen beelden van de openbare weg niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is. "Hoe lang precies verschilt per situatie, maar 28 dagen is meestal wel het maximum", zegt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden, tegenover Omroep Gelderland.

Bij het aanmelden van een camera voor Camera in Beeld laat ook de politie weten dat een bewaartermijn van 28 dagen het maximum is. Omroep Gelderland vroeg geanonimiseerde gegevens op uit het register. Daaruit blijkt volgens de omroep dat één op de drie particulieren die de openbare weg filmt, beelden langer dan 28 dagen bewaart. De politie laat hierover weten dat het niet aan de politie is om te controleren hoe lang beelden worden bewaard. "Dat is de verantwoordelijkheid van de Autoriteit Persoonsgegevens."

"De politie maakt handig gebruik van een grijs gebied: zij filmt immers niet zelf, maar weet precies waar particuliere camera’s hangen en hoe ze beelden kan opvragen. Zo wordt een publieke taak – toezicht houden in de openbare ruimte – uitbesteed aan particulieren, zonder de waarborgen die normaal gelden", liet Privacy First afgelopen oktober weten.

Vorig jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 550 klachten over deurbelcamera's. Een boete voor het overtreden van de AVG met een deurbelcamera is nog nooit opgelegd. Wel pleite de AP vorig jaar voor een preventieve aanpak van deurbelcamera's. Het controleren van alle deurbellen is namelijk niet realistisch, aldus de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat fabrikanten deurbelcamera’s standaard privacyproof instellen. Daarnaast moet er meer bewustwording bij gebruikers komen, bijvoorbeeld door voorlichting over wat wel en niet is toegestaan.

"De huidige praktijk werkt gewoon niet", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tegenover Omroep Gelderland. "Niet voor de eigenaren, niet voor de politie en niet voor de toezichthouder. In de tussentijd hangen er steeds meer surveillanceapparaten in onze woonwijken. We hebben betere wetten nodig die ons altijd beschermen. Ik ga daarom vragen aan de minister stellen, zodat de politiek kan werken aan een oplossing."

Reacties (7)
Vandaag, 16:32 door Anoniem
tja vele Hollanders menen dat hun bezit belangrijker is dan andermans privacy.
Vandaag, 17:05 door Anoniem
Omroep Gelderland vroeg geanonimiseerde gegevens op uit het register. Daaruit blijkt volgens de omroep dat één op de drie particulieren die de openbare weg filmt, beelden langer dan 28 dagen bewaart.
Artikel van Omroep Gelderland noem ik stemmingmakerij.

Mijn deurbelcamera legt namelijk helemaal niets vast. Alleen de camera voor de autobewaking legt wat vast, en worden de beelden na één week weer weggehaald. Alleen mijn buitencamera is daarom aangemeld bij het politie-register.

En als 1/3 van de camera's de bewaartermijn zogenaamd overschrijdt, dan is het dus de meerderheid 2/3 die dat niet doet. Overigens vraag ik mij wel af welke methode van wetenschappelijk onderzoek men bij de Omroep gehanteerd heeft.

Maar daar hoor je vervolgens niemand over.
Vandaag, 17:08 door Anoniem
Door Anoniem: tja vele Hollanders menen dat hun bezit belangrijker is dan andermans privacy.
Zeg dat maar eens aan iemand waar inbrekers de hele huisraad hebben meegenomen.
Vandaag, 17:10 door Anoniem
De schuld ligt niet bij de burger, maar bij de terugtredende overheid.
Dus ik begrijp die burger wel dat hij of zij het niet meer pikt als criminelen in hun buurten steeds toeslaan.
Vandaag, 17:16 door Anoniem
Door Anoniem: tja vele Hollanders menen dat hun bezit belangrijker is dan andermans privacy.
Jammer, maar het recht op privacy is niet absoluut. Dus de politie mag ingrijpen en opsporingsmiddelen gebruiken (camera's), telefoontaps, huiszoeking met toestemming van de rechter.

De privacy weegt dan minder zwaar dan het belang van de veiligheid en opsporing.
Vandaag, 17:21 door Anoniem
Door Anoniem: tja vele Hollanders menen dat hun bezit belangrijker is dan andermans privacy.
Ha, ik woon niet eens in Holland!
Vandaag, 17:24 door Anoniem
De politie moedigt burgers aan om illegaal de openbare weg te filmen, maar schuift de verantwoordelijkheid voor controle dat die toch al illegaal verzamelde beelden niet ook nog eens illegaal te lang bewaard worden, af op de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens neemt vervolgens ook geen verantwoordelijkheid want zegt dat het "niet te controleren valt". Hoezo niet? Er kunnen toch steekproeven worden genomen? En dan boetes worden uitgedeeld aan burgers die hun camera illegaal de openbare weg laten filmen? Net zoals een fietser die door rood licht rijdt of in het donker zonder licht rijdt, ook een boete krijgt.

Dat is allemaal heel goed realiseerbaar. Maar de AP wil dat kennelijk niet realiseren. Indirect zegt de AP daarmee: burgers, ga maar rustig je illegale gang, van ons zul je geen last hebben. Lang leve de massasurveillance!

Het wordt echt tijd om bestuursleden van overheden die willens en wetens hun wettelijke taak verzuimen, persoonlijk strafbaar te stellen. Want anders doen ze gewoon niet waar ze op kosten van de belastingbetaler wel dik voor betaald worden.
