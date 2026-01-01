Politie haalt samen met FBI servers van proxydienst SocksEscort offline

De Nederlandse politie heeft samen met de FBI en andere opsporingsdiensten de servers van proxydienst SocksEscort offline gehaald. Volgens de politie bestond SocksEscort wereldwijd uit meer dan 369.000 gehackte en geïnfecteerde apparaten, zoals routers en ip-camera’s van thuisgebruikers. Tegen betaling kon er van de proxydienst gebruik worden gemaakt. De politie stelt dat via SocksEscort strafbare feiten werden gepleegd.

Gisteren werd de infrastructuur van de proxydienst offline gehaald. Zo werden 23 servers in zeven landen beslag genomen, alsmede 34 domeinen. Daarnaast is de website waarop de dienst werd aangeboden overgenomen. Tevens is een grote hoeveelheid data in beslag genomen en veiliggesteld. "De volledige omvang van het proxynetwerk en de afnemers van deze dienst is hiermee duidelijk geworden", aldus de politie. In het onderzoek is samengewerkt met de Amerikaanse, Franse en Oostenrijkse autoriteiten. Ook Europol was betrokken.

Via een proxydienst kunnen gebruikers hun verkeer via andere apparaten laten lopen. "Hoewel niet iedere proxydienst illegaal is, worden ze ook door criminelen misbruikt om hun identiteit te verbergen. Dit maakt het opsporen en vervolgen van daders moeilijker en lijkt het alsof het strafbare feit door de eigenaar van het kwetsbare apparaat is gepleegd", laat de politie weten.

De kenmerken van de besmette apparaten die onderdeel uitmaakten van SocksEscort zijn gedeeld met de opsporingsdiensten in meer dan veertig landen. Deze landen kunnen maatregelen nemen, zodat deze apparaten niet opnieuw onderdeel van een proxydienst worden. De politie meldt dat in Nederland een beperkt aantal apparaten geïnfecteerd was en het de eigenaren persoonlijk zal informeren.