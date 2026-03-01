Google komt met update voor actief aangevallen kwetsbaarheden in Chrome

Google heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor twee actief aangevallen kwetsbaarheden in Chrome. Beide beveiligingslekken werden zelf door Google op 10 maart ontdekt. Het gaat om CVE-2026-3909 en CVE-2026-3910, aanwezig in de Skia- en V8-onderdelen van de browser. Chrome gebruikt de Skia graphics engine voor het weergeven van tekst en afbeeldingen. V8 is de JavaScript-engine die Chrome en andere browsers gebruiken voor het uitvoeren van JavaScript. In beide onderdelen zijn herhaaldelijk beveiligingslekken gevonden die al voor het beschikbaar komen van updates werden misbruikt bij aanvallen.

De impact van beide kwetsbaarheden is door Chrome beoordeeld als 'high'. Bij kwetsbaarheden met het stempel 'high' kan een aanvaller in het ergste geval code binnen de context van de browser uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen en zo gevoelige informatie van gebruikers te stelen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Dit soort lekken zijn op zichzelf niet voldoende om een systeem over te nemen. Hiervoor zou een tweede kwetsbaarheid zijn vereist, bijvoorbeeld in het onderliggende besturingssysteem.

Google geeft geen details over de waargenomen aanvallen. De kwetsbaarheden zijn verholpen in Google Chrome 146.0.7680.75/76 voor Windows en macOS en Chrome 146.0.7680.75 voor Linux. Updaten zal op de meeste systemen automatisch gebeuren. Dit kan in het geval van kwetsbaarheden met het stempel 'high' echter tot zestig dagen duren. Gebruikers die de update direct willen ontvangen zullen dan ook een handmatige controle moeten uitvoeren. Voor gebruikers van Microsoft Edge, dat net als Chrome op Googles Chromium-browser is gebaseerd, is nog geen update beschikbaar.