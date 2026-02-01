Nieuws
VK wil strengere leeftijdscontroles door Facebook, Instagram en YouTube

vrijdag 13 maart 2026, 12:28 door Redactie, 1 reacties

De Britse autoriteiten willen dat Facebook, Instagram, YouTube en andere platforms strenger de leeftijd van hun gebruikers gaan controleren dan nu het geval is. De platforms hebben tot eind april de tijd gekregen om met een reactie te komen. Op dit moment kunnen gebruikers van de platforms zelf hun leeftijd opgeven. Dat is volgens de Britse privacytoezichthouder ICO en de Britse communicatietoezichthouder Ofcom niet voldoende, omdat gebruikers dan een andere leeftijd kunnen opgeven dan ze in werkelijkheid hebben.

Volgens Ofcom moeten populaire websites en apps de minimumleeftijd die voor hun platforms geldt door "zeer effectieve leeftijdscontroles" handhaven. "Vandaag hebben we vier duidelijke eisen gesteld voor verdere actie, zodat techbedrijven verantwoordelijk kunnen worden gehouden om een zo veilig mogelijke online omgeving voor Britse kinderen te bieden", aldus de communicatietoezichthouder. Eén van de vier eisen betreft het invoeren van "zeer effectieve leeftijdscontroles". Hoe deze controles er moeten uitzien laten de autoriteiten in de aankondiging niet weten.

De toezichthouders stellen dat ze tot handhaving zullen overgaan als ze niet met de reacties van de platforms tevreden zijn. Daarbij wordt ook de mogelijkheid opengehouden om regelgeving aan te passen om zo de gevraagde veranderingen af te dwingen. De autoriteiten hebben hun verzoek aan Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok en YouTube gestuurd. Onlangs kregen Reddit en Imgur wegens ontbrekende leeftijdscontroles nog boetes in het Verenigd Koninkrijk opgelegd.

Vandaag, 12:52 door Anoniem
Ja joh, echt niet te omzeilen met VPN, AI, Dark Web, proxies, wereldwijde websites die je laten meegluren, meerderjarige kennissen en zo meer. Doe eens iets realistisch haalbaar en onfeilbaar.

Vertel er ook bij dat iedereen zich dan moet identificeren, volwassen of niet. En wat de impact daarvan is qua privacy en een sloot aan mensenrechten.

Oh, en draai ook persoonlijk op voor het volledige herstel van de aangerichte schade door gelekte ID's.

Hoop vaag geleuter in de ruimte weer zonder kennis van zaken en oog voor de (lange termijn) gevolgen.

Zoals minderjarigen afschermen voor van alles en ze vanaf 18+ onvoorbereid aan hun lot overlaten.

Zeg gewoon waar je het werkelijk om te doen is. China 3.0.
Want enkel onzekere en onbetrouwbare personen die hun onverdiende macht willen behouden eisen meer controle en dwang over alles en iedereen.
