Instagram stopt binnenkort met end-to-end versleutelde berichten

Instagram stopt binnenkort met de mogelijkheid om end-to-end versleutelde berichten te versturen, zo heeft het platform bekendgemaakt. "End-to-end versleutelde berichten op Instagram worden vanaf 8 mei 2026 niet meer ondersteund", aldus de boodschap. Een reden voor de beslissing wordt niet gegeven. Onlangs maakte TikTok bekend dat het bewust geen end-to-end encryptie toepast, omdat de beveiligingsmaatregel gebruikers minder veilig zou maken. Politie en veiligheidsmedewerkers kunnen door end-to-end encryptie privéberichten van gebruikers niet lezen als dat nodig is, aldus TikTok.

"End to end versleutelde berichten en telefoongesprekken zorgen ervoor dat alleen jij en de mensen met wie je communiceert kunnen zien of luisteren wat er wordt verstuurd, en niemand anders, zelfs Meta niet", aldus Instagram op de eigen website. De beveiligingsmaatregel staat niet standaard ingeschakeld. Gebruikers moeten end-to-end versleuteld zelf voor privéchats inschakelen. Vanaf 8 mei zal het echter niet langer meer mogelijk zijn om end-to-end via Instagram te communiceren. Gebruikers die end-to-end versleutelde chats hebben zullen instructies ontvangen hoe ze media of berichten die ze willen behouden kunnen downloaden.