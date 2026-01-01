FBI doet onderzoek naar malware verborgen in games op Steam

De FBI is een onderzoek gestart naar games op gamingplatform Steam die malware bevatten. De afgelopen jaren zijn verschillende games gevonden die gebruikers met malware infecteerden. Het ging voornamelijk om infostealer-malware die wachtwoorden, cryptowallets en andere gevoelige informatie van besmette systemen steelt.
Volgens de FBI heeft een aanvaller van mei 2024 tot en met januari 2026 verschillende besmette games uitgebracht. Het gaat onder andere om de games BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi en Tokenova. Steam-gebruikers die deze games geïnstalleerd hebben en schade opliepen worden opgeroepen om met de FBI contact op te nemen. De opsporingsdienst heeft hiervoor een speciaal formulier online gezet, waarin onder andere om informatie en bewijsmateriaal over het incident wordt gevraagd.
