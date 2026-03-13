Kabinet reageert op vragen over risico's van Chinese laadpalen bij rijksgebouwen

Het kabinet heeft gereageerd op Kamervragen over risico's van Chinese laadpalen bij gebouwen van de Rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf zou plannen hebben om mogelijk honderden Chinese laadpalen bij zijn ‘kantoorportefeuille’ te laten installeren, zo liet Trouw onlangs weten. De berichtgeving zorgde voor vragen van D66 en het CDA.

"In hoeverre acht u het risico reëel dat slimme laadpalen – die verbonden zijn met digitale netwerken en energie-infrastructuur – kunnen worden misbruikt voor spionage, sabotage of verstoring van vitale infrastructuur?", wilden Kamerleden Boswijk, Zwinkels (CDA) en Paternotte (D66) weten. "Slimme en verbonden apparatuur kan cyberrisico’s met zich meebrengen. Dit geldt ook voor slimme laadpalen", reageert staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken.

De bewindsman voegt toe dat het niet alleen gaat om de aansluiting op het energienet, maar ook om gegevensverwerking en de systemen waarmee laadpalen worden beheerd en gemonitord. Volgens de staatssecretaris zijn in de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf beveiligingseisen opgenomen voor digitale veiligheid en voor een veilige aansluiting op het energienetwerk. "Deze eisen sluiten aan op de Rijksbrede beveiligingskaders. Per locatie wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn, passend bij het risicoprofiel." Van der Burg voegt toe dat systemen die bij Rijksvastgoed worden toegepast aan nationale en Europese regels voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging moeten voldoen.

Boswijk, Zwinkels en Paternotte vroegen ook hoe de keuze voor Chinese laadpalen zich verhoudt tot het bredere kabinetsbeleid om strategische afhankelijkheden van China te verminderen en technologische en economische veiligheid te versterken. De staatssecretaris antwoordt dat bij aanbestedingen altijd een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen marktwerking, aanbestedingsregels en veiligheidsbelangen. "Waar nodig worden extra eisen gesteld, passend bij het risicoprofiel van de opdracht."

De Kamerleden wilden ook weten of Van der Burg bereid is om te onderzoeken of voor vitale of gevoelige overheidslocaties een “Europees, tenzij”-benadering kan worden toegepast bij de inkoop van energie- en laadinfrastructuur. "Bij aanbestedingen kunnen partijen alleen worden uitgesloten op wettelijke gronden, bijvoorbeeld bij sancties", reageert de staatssecretaris. Een partij uitsluiten alleen op basis van herkomst is niet mogelijk. De bewindsman merkt op dat de Europese aanbestedingsregels op dit moment worden herzien, waarbij wordt gesproken over een mogelijk EU-voorkeursprincipe.