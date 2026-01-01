RTL: Odido bewaarde gegevens van oud-klanten jaren langer dan het zelf beweert

Odido heeft de persoonlijke gegevens van tienduizenden oud-klanten langer bewaard dan het zelf beweert, zo stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. In de gestolen klantgegevens die criminelen onlangs op internet publiceerden werden gegevens gevonden van mensen die al vijf jaar geen klant meer zijn. Daarnaast meldt RTL Nieuws dat ex-klanten onvolledig of helemaal niet zijn geïnformeerd over welke gegevens van hen zijn gestolen.

"Odido hanteert in het systeem een termijn van twee jaar nadat alle wederzijdse verplichtingen zijn afgehandeld. Had je na je overstap nog openstaande rekeningen, servicevragen die nog niet afgehandeld waren, dan is de twee jaar gestart op het moment dat rekeningen betaald zijn en vragen afgehandeld waren", zo laat Odido op de eigen informatiepagina weten op de vraag waarom klanten die meer dan twee jaar geleden zijn overgestapt toch zijn ingelicht dat hun gegevens zijn buitgemaakt.

In een reactie tegenover RTL Nieuws zegt de telecomprovider dat het onderzoek naar de aanval nog gaande is en het tijd kost dit zorgvuldig af te ronden. "We kijken onder meer naar onze processen voor dataretentie." Volgens Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden, is de kans groot dat Odido de wet overtreedt. "Er is geen enkele goede reden te bedenken waarom Odido die gegevens langer dan twee jaar zou bewaren. Misschien in een incidenteel geval een keertje, maar niet voor zulke grote aantallen. Dat is echt schokkend."

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels meer dan vijfhonderd klachten en tips over het datalek bij Odido ontvangen, onder andere over het mogelijk te lang bewaren van klantgegevens. Eind februari liet de privacytoezichthouder weten dat het geen nieuwe meldingen over het datalek bij Odido hoeft.