AP en CNV ontvangen meer meldingen over cameratoezicht op de werkvloer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en vakbond CNV ontvangen meer meldingen over cameratoezicht op de werkvloer. Een van de redenen hiervoor is dat beveiligingscamera's een stuk goedkoper zijn geworden en eenvoudiger te bedienen, waardoor werkgevers hun personeel overal vandaan in de gaten kunnen houden. CNV heeft een apart meldpunt voor camera's op de werkvloer. In het begin van het meldpunt kwamen jaarlijks twintig tot dertig meldingen binnen. Nu zijn dat er 125, zo laat de vakbond tegenover het AD weten.

De AP ontving vorig jaar twintig klachten en meer dan zeventig tips van werknemers die zich zorgen over camera's op de werkvloer maken. "We maken ons hier zorgen over, want iedereen heeft recht op privacy, ook werknemers. Het recht op privacy houdt niet op zodra je aan het werk gaat", aldus een woordvoerder tegenover het AD. Er zijn allerlei eisen gesteld aan organisaties die cameratoezicht willen toepassen.

"Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat u het doel niet op een andere manier kunt bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet u eerst nagaan. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen", laat de Autoriteit Persoonsgegevens op de eigen website weten. Daarnaast moeten werkgevers voordat ze tot cameratoezicht overgaan eerst toestemming krijgen van de ondernemingsraad, stelt CNV.

"Cameratoezicht mag nooit worden gebruikt als verkapt middel om te controleren of werknemers wel hard genoeg hun best doen of om ze te beoordelen. Realiseer je als werkgever dat als je te makkelijk een camera inzet, je de wet overtreedt", waarschuwt een woordvoerder van de AP. Onlangs besloot Arriva na optreden van de privacytoezichthouder te stoppen met het permanent filmen van buschauffeurs.