Justitie maakt rapport over datalek bij leverancier OM niet actief openbaar

Een rapport over een datalek bij een niet nader genoemde leverancier van het Openbaar Ministerie (OM) wordt niet actief openbaar gemaakt. Dat staat in een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens het document meldde een leverancier van het OM vorig jaar februari dat het was getroffen door een beveiligingsincident. Het OM wilde vervolgens meer inzicht in de maatregelen die de leverancier had genomen om de digitale omgeving te beveiligen.

De Auditdienst Rijk deed hier op verzoek van het OM onderzoek naar. Dit leverde een rapport op met de titel: "Beveiliging in de keten: Een kritische blik op een datalek bij een leverancier van het Openbaar Ministerie". Het ministerie zal dit document echter niet uit eigen beweging openbaar maken. "Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de Woo-uitzonderingsgronden", aldus het ministerie.

Onder de Wet open overheid kunnen overheidsinstanties actief en passief documenten openbaar maken. Bij een actieve openbaarmaking doet een overheidsinstantie dit uit eigen beweging. Bij een passieve openbaarmaking gebeurt dit pas nadat er een Woo-verzoek is gedaan, hoewel er ook allerlei gronden zijn waarop een Woo-verzoek kan worden geweigerd of slechts gedeeltelijke informatie openbaar wordt gemaakt.