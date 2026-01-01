Mozilla start petitie om end-to-end encryptie in Instagram te behouden

Mozilla is een online petitie gestart om end-to-end encryptie in Instagram te behouden, nadat Meta onlangs aankondigde dat het de beveiligingsmaatregel gaat uitfaseren. Vanaf 8 mei worden end-to-end versleutelde privéberichten op Instagram niet meer ondersteund. Een reden voor de beslissing om met end-to-end encryptie te stoppen is niet door Meta gegeven.
"End to end encryptie op Instagram is belangrijk", aldus Mozilla in de aankondiging van de petitie. "Met meer dan drie miljard maandelijkse gebruikers, is Instagram één van de meestgebruikte apps ter wereld. Hoewel we Instagram-berichten niet aanbevelen als de meest voor de hand liggende manier om privéberichten te versturen, is het wel een belangrijke feature die beschikbaar moet blijven."
Volgens Mozilla maken honderden miljoenen mensen gebruik van Instagram om berichten naar vrienden, familie en communities te sturen. "Privacy hoort een standaard feature te zijn van de technologie waar we dagelijks gebruik van maken - geen optionele extra, en niet iets dat stilletjes verdwijnt." Via de petitie wil Mozilla Meta zover krijgen dat het de beslissing terugdraait.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.