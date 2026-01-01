Mozilla start petitie om end-to-end encryptie in Instagram te behouden

Mozilla is een online petitie gestart om end-to-end encryptie in Instagram te behouden, nadat Meta onlangs aankondigde dat het de beveiligingsmaatregel gaat uitfaseren. Vanaf 8 mei worden end-to-end versleutelde privéberichten op Instagram niet meer ondersteund. Een reden voor de beslissing om met end-to-end encryptie te stoppen is niet door Meta gegeven.

"End to end encryptie op Instagram is belangrijk", aldus Mozilla in de aankondiging van de petitie. "Met meer dan drie miljard maandelijkse gebruikers, is Instagram één van de meestgebruikte apps ter wereld. Hoewel we Instagram-berichten niet aanbevelen als de meest voor de hand liggende manier om privéberichten te versturen, is het wel een belangrijke feature die beschikbaar moet blijven."

Volgens Mozilla maken honderden miljoenen mensen gebruik van Instagram om berichten naar vrienden, familie en communities te sturen. "Privacy hoort een standaard feature te zijn van de technologie waar we dagelijks gebruik van maken - geen optionele extra, en niet iets dat stilletjes verdwijnt." Via de petitie wil Mozilla Meta zover krijgen dat het de beslissing terugdraait.