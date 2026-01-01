Fabrikant van medische apparatuur Stryker al dagen down door cyberaanval

De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Stryker is al dagen down als gevolg van een cyberaanval, wat gevolgen heeft voor bestellingen en leveringen aan ziekenhuizen. Stryker levert onder andere apparatuur voor operaties in ziekenhuizen en zaken als kunstheupen en -knieën. Het is een Fortune 500-bedrijf dat actief is in 61 landen en wereldwijd 56.000 medewerkers telt. Het had vorig jaar een omzet van meer dan 25 miljard dollar. Op 11 maart meldde het bedrijf dat de Microsoft-omgeving door een cyberaanval was getroffen.

De aanval werd opgeëist door een groep aanvallers die claimde dat er 200.000 systemen, servers en mobiele apparaten waren gewist. Bronnen laten tegenover Bleeping Computer weten dat de aanvallers het wipe commando in Microsoft Intune gebruikten, een cloudgebaseerde oplossing voor het beheren van systemen. Op deze manier zou de data van bijna 80.000 apparaten zijn gewist. Eerder meldde Cisco dat de aanvallers zeer vermoedelijk een "high-level" admin-account hebben gehackt om de aanval uit te voeren. Cisco zegt zich daarbij te baseren op honderden gelekte Stryker-inloggegevens die op internet werden aangetroffen.

Op de eigen website meldt Stryker dat de systemen voor het plaatsen van bestellingen nog altijd offline zijn. In bepaalde gevallen kunnen klanten een handmatige bestelling doen. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld laat Stryker niet weten. "We geven prioriteit aan het herstel van de systemen die direct onze klanten, bestellingen en leveringen ondersteunen." Hoe de aanval mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt.