Luxemburgs hof vernietigt AVG-boete van 746 miljoen euro voor Amazon

Een Luxemburgs gerechtshof heeft de boete van 746 miljoen euro die Amazon kreeg opgelegd wegens het overtreden van de AVG vernietigd. De Luxemburgse privacytoezichthouder CNPD, die de boete oplegde, moet nu opnieuw naar de zaak kijken. De CNPD startte in 2018 een onderzoek naar Amazon, nadat het een klacht had ontvangen over de manier waarop Amazon toestemming voor gerichte advertenties verkreeg en hoe verzamelde gegevens werden verwerkt. Het Europese hoofdkantoor van Amazon bevindt zich in Luxemburg, waardoor de CNPD verantwoordelijk is voor het toezicht op het techbedrijf.

In 2021 kwam de Luxemburgse toezichthouder met een boete van 746 miljoen euro voor Amazon, waarmee het de op één na hoogste AVG-boete tot nu toe is. Amazon ging tegen de boete in beroep. Volgens het techbedrijf heeft de toezichthouder niet gekeken of Amazon opzettelijk de AVG heeft overtreden of gewoon nalatig was. Daarnaast heeft de CNPD ook geen andere strafmaatregelen overwogen en bijna automatisch de boete uitgedeeld, aldus Amazon, dat de boete ook disproportioneel noemde.

Het hof stelt, net als de Luxemburgse toezichthouder, dat Amazon geen beroep kon doen op een gerechtvaardigd belang voor de betreffende gegevensverwerking. Ook voldeden de informatieprocedures destijds niet. Het hof besloot de boete echter te vernietigen vanwege twee arresten van het Europees Hof van Justitie die eind 2023 verschenen, nadat de boete aan Amazon al was opgelegd. In de arresten wordt bepaald dat toezichthouders moeten oordelen of een overtreding opzettelijk of er sprake van nalatigheid is. Ook moeten toezichthouders onderzoeken wat de beste sanctiemaatregel is. De CNPD ging bijna automatisch over op het uitdelen van een boete en had deze analyses niet uitgevoerd.

Het Luxemburgse hof merkt op dat arresten van het Europees Hof van Justitie over Europees recht met terugwerkende kracht van toepassing zijn en daardoor ook gelden voor de boete die de CNPD aan Amazon oplegde. Het hof heeft nu geoordeeld dat de toezichthouder opnieuw naar de zaak moet kijken. Amazon stelt in een reactie blij te zijn met de beslissing. De CNPD laat weten dat het hof de lijn van de toezichthouder grotendeels volgt en dat het optreden van de toezichthouder ervoor heeft gezorgd dat Amazon zich nu wel aan de AVG houdt.