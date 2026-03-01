Luxemburgs hof vernietigt AVG-boete van 746 miljoen euro voor Amazon

dinsdag 17 maart 2026, 10:46 door Redactie, 3 reacties

Een Luxemburgs gerechtshof heeft de boete van 746 miljoen euro die Amazon kreeg opgelegd wegens het overtreden van de AVG vernietigd. De Luxemburgse privacytoezichthouder CNPD, die de boete oplegde, moet nu opnieuw naar de zaak kijken. De CNPD startte in 2018 een onderzoek naar Amazon, nadat het een klacht had ontvangen over de manier waarop Amazon toestemming voor gerichte advertenties verkreeg en hoe verzamelde gegevens werden verwerkt. Het Europese hoofdkantoor van Amazon bevindt zich in Luxemburg, waardoor de CNPD verantwoordelijk is voor het toezicht op het techbedrijf.

In 2021 kwam de Luxemburgse toezichthouder met een boete van 746 miljoen euro voor Amazon, waarmee het de op één na hoogste AVG-boete tot nu toe is. Amazon ging tegen de boete in beroep. Volgens het techbedrijf heeft de toezichthouder niet gekeken of Amazon opzettelijk de AVG heeft overtreden of gewoon nalatig was. Daarnaast heeft de CNPD ook geen andere strafmaatregelen overwogen en bijna automatisch de boete uitgedeeld, aldus Amazon, dat de boete ook disproportioneel noemde.

Het hof stelt, net als de Luxemburgse toezichthouder, dat Amazon geen beroep kon doen op een gerechtvaardigd belang voor de betreffende gegevensverwerking. Ook voldeden de informatieprocedures destijds niet. Het hof besloot de boete echter te vernietigen vanwege twee arresten van het Europees Hof van Justitie die eind 2023 verschenen, nadat de boete aan Amazon al was opgelegd. In de arresten wordt bepaald dat toezichthouders moeten oordelen of een overtreding opzettelijk of er sprake van nalatigheid is. Ook moeten toezichthouders onderzoeken wat de beste sanctiemaatregel is. De CNPD ging bijna automatisch over op het uitdelen van een boete en had deze analyses niet uitgevoerd.

Het Luxemburgse hof merkt op dat arresten van het Europees Hof van Justitie over Europees recht met terugwerkende kracht van toepassing zijn en daardoor ook gelden voor de boete die de CNPD aan Amazon oplegde. Het hof heeft nu geoordeeld dat de toezichthouder opnieuw naar de zaak moet kijken. Amazon stelt in een reactie blij te zijn met de beslissing. De CNPD laat weten dat het hof de lijn van de toezichthouder grotendeels volgt en dat het optreden van de toezichthouder ervoor heeft gezorgd dat Amazon zich nu wel aan de AVG houdt.

Vandaag, 11:21 door Anoniem
"Volgens het techbedrijf heeft de toezichthouder niet gekeken of Amazon opzettelijk de AVG heeft overtreden of gewoon nalatig was."

Gewoon in de wet opnemen dat dit soort bedrijven NOOIT nalatig kunnen zijn of dingen "per ongeluk" doen.
Vandaag, 11:31 door Anoniem
Tja, als je een boete krijgt voor te hard rijden wordt ook niet gekeken of je dat opzettelijk deed of dat je misschien nalatig was in het kijken naar je snelheidsmeter. Het is de bedoeling dat je daar wel op let.

Nou ben ik op zich helemaal niet tegen coulant optreden, het gaat als het goed is namelijk niet om het spekken van de staatskas maar om het verbeteren van de situatie. Alleen vind ik dat je dan niet individuele burgers standaard en volautomatisch een boete moet geven voor heel wat dingen als zij die fout doen terwijl je grote organisaties wel coulant behandelt. Een bedrijf, en al een veel en veel kleiner bedrijf dan Amazon, verdeelt werk over verschillende mensen, die elkaar kunnen aanvullen en kunnen opvangen als ze steekjes laten vallen, en die kunnen organiseren dat dat ook gebeurt. En zeker de grote bedrijven beschikken over juristen die wetten en regels kunnen beoordelen, en juist grote bedrijven moeten goed kunnen organiseren dat ze zich eraan houden. Excuses als dingen over het hoofd zien of niet begrijpen vind ik van individuele burgers eindeloos veel geloofwaardiger dan van grote ondernemingen.

Juist van een reus als Amazon mag je verwachten dat die het allemaal perfect snapt en goed georganiseerd toepast. Er past juist weinig coulance bij als die wetten overtreedt, want het is moeilijk te geloven dat ze dat niet doorhadden, en als ze het echt niet doorhadden is dat zelf een ernstige en verwijtbare fout voor zo'n grote organisatie.
Vandaag, 11:32 door Anoniem
Ik vraag me in dit soort gevallen wel af in hoeverre Europese en niet-Europese druk meespeelt bij dit soort besluiten. Zeker gezien de grote belangen die hiermee gepaard gegaan en ook er gedreigd is met geopolitieke gevolgen als de EU Big Tech bedrijven boetes geeft.
Hoop dat het Hof wel onafhankelijk kan blijven opereren.
