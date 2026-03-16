Vrees dat gezichtsherkenning in supermarkten VS voor hogere prijzen zorgt

Supermarkten kunnen gezichtsherkenning gebruiken om klanten te profileren en hen dan hogere prijzen voor boodschappen rekenen, zo waarschuwden getuigen onlangs het bestuur van de Amerikaanse stad New York. Het bestuur overweegt een verbod op het verzamelen van biometrische gegevens van winkelklanten, waaronder gezichtsscans en stemopnames.

Voorstanders van de technologie claimen dat die helpt bij het tegengaan van winkeldiefstal. Tegenstanders waarschuwen dat gezichtsherkenning ook kan worden gebruikt om klanten meer te laten betalen voor boodschappen, zo meldt Politico. Supermarkten zouden klanten via de technologie kunnen herkennen en op basis van eerder vastgelegde aankopen en andere informatie bepalen om prijzen aan te passen. Dit wordt ook wel 'surveillance pricing' genoemd.

Verschillende techbedrijven bieden inmiddels technologie waarmee supermarkten hun klanten kunnen profileren. Zo is het mogelijk voor deze systemen om terugkerende klanten te herkennen en die gepersonaliseerde aanbiedingen te doen. Ook kunnen de systemen zien wanneer een klant niets aanschaft en die dan een gepersonaliseerde aanbieding te mailen. Tevens kunnen de systemen allerlei gegevens verzamelen en combineren, zoals gezichtseigenschappen, wanneer een klant de supermarkt heeft bezocht en wat de klant graag koopt.

Eén van de aanbieders stelt dat de technologie die eerst nog werd ingezet voor beveiligingsredenen nu een "marketing powerhouse" is. De bedrijven stellen dat winkels wel toestemming van klanten moeten hebben om deze gegevens te verzamelen, voordat gezichtsherkenning wordt geïmplementeerd, maar er is in de Verenigde Staten geen federale wetgeving die winkels verplicht dit te doen, aldus Politico.

"Zodra je de moeite hebt genomen om een technologie in een winkel te installeren, is het belangrijk om zoveel mogelijk toepassingen ervoor te vinden", zegt RJ Cross van de Public Interest Research Group tegenover Politico. "Het tonen van dynamische, surveillance pricing is de volgende logische stap."