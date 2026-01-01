Data-analist perste ex-werkgever af met gestolen data, eiste 2,5 miljoen dollar

Een 27-jarige Amerikaanse man die als data-analist bij een bedrijf werkte heeft zijn ex-werkgever met gestolen data proberen af te persen, waarbij hij een bedrag van 2,5 miljoen dollar in bitcoin eiste. In zijn rol als data-analist had de man toegang tot allerlei systemen en data, waaronder bestanden met gevoelige gegevens over het bedrijf, medewerkers en salarisgegevens van bepaalde klanten van het bedrijf.

Toen hij te horen kreeg dat zijn contract niet zou worden verlengd besloot hij allerlei gegevens te stelen, waaronder spreadsheets met persoonlijke informatie van medewerkers van het bedrijf. Na zijn ontslag stuurde hij tientallen e-mails naar zijn ex-werkgever waarin hij dreigde allerlei gevoelige data openbaar te maken, tenzij er 2,5 miljoen dollar losgeld werd betaald. Het bedrijf deed twee testbetalingen van bij elkaar 7500 dollar, zo blijkt uit de aanklacht.

Het bedrijf deed vervolgens aangifte. Daarop deed de FBI een huiszoeking bij de verdachte en nam meerdere apparaten in beslag. Uit forensisch onderzoek bleek dat de data-analist achter de afpersing zat. Een jury heeft de man nu op zes punten schuldig bevonden, waarvoor hij een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar kan krijgen. Het is nog onbekend wanneer de rechter de uiteindelijke strafmaat bekend maakt.