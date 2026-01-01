Reddit kijkt naar Face ID of Touch ID om gebruikers te verifiëren

Reddit kijkt naar Face ID of Touch ID om te verifiëren dat gebruikers mens en geen bot zijn, aldus ceo Steve Huffman in een podcast van TBPN. Volgens Huffman moet het gesprek worden gevoerd over hoe platforms kunnen zien of gebruikers mens zijn en hoe menselijke verificatie hier binnen past. Daarvoor zijn verschillende technologieën beschikbaar, waarbij Face ID of Touch ID een laagdrempelige oplossing zijn, aldus de Reddit-ceo.

"Ze vereisen de aanwezigheid van een mens, zoals een mens moet iets aanraken, iets doen of naar iets kijken, wat bewijst dat er een mens is, of je komt er een heel eind mee", ging Huffman verder. "Dat is denk ik zeer laagdrempelig en geaccepteerd." Ook vindt de Reddit-ceo dat er third-party diensten moeten komen die gedecentraliseerd, en zonder het gebruik van identiteitsbewijzen, aan platforms kunnen laten weten of een gebruiker een mens is of niet.

Huffman voegt toe dat Reddit niet de identiteit van gebruikers wil weten, maar wel of ze mens zijn of niet. De opmerkingen van de Reddit-ceo zorgden voor honderden reacties op het platform, waarbij een deel van de gebruikers aangeeft dat ze Reddit zullen verlaten als een dergelijke controle wordt ingevoerd. Alexis Ohanian, medeoprichter van Reddit, stelt in een reactie dat er iets gedaan moet worden aan de bots en fake content op het platform, maar hij niet weet hoe hij gezichtsscans aan gebruikers moet verkopen.