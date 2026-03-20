Microsoft komt met optie om updates tijdens Windows 11-installatie over te slaan

Microsoft komt met een optie om de installatie van updates tijdens het installeren van Windows 11 over te slaan, zodat gebruikers sneller bij de desktop komen. Daarnaast wordt Copilot uit verschillende applicaties gehaald. Dat heeft Microsoft in een blogposting aangekondigd. Het techbedrijf zegt op basis van feedback van gebruikers verschillende aanpassingen aan het besturingssysteem te zullen doorvoeren, die de kwaliteit ten goede moeten komen.

Eén van de aanpassingen betreft het verminderen van overlast door Windows-updates. Volgens Microsoft moet het ontvangen van updates voorspelbaar zijn en eenvoudig in te plannen. Het techbedrijf stelt dat het gebruikers in dit proces meer controle wil geven. Zo krijgen gebruikers straks de optie om tijdens een Windows-installatie het installeren van updates over te slaan. Ook wordt het mogelijk om de computer zonder het installeren van updates te herstarten of uit te schakelen, en de installatie van updates langer te pauzeren.

Verdere details over deze aanpassing zijn niet door Microsoft gegeven. Zo wordt niet gemeld of het hier alleen feature-updates betreft of ook beveiligingsupdates. Een andere aanpassing betreft het verwijderen van "onnodige Copilot entry points". Zo wordt de AI-chatbot verwijderd uit apps zoals Snipping Tool, Photos, Widgets en Notepad. Microsoft meldt dat de aanpassingen het komende jaar worden doorgevoerd.