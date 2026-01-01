FCC verbiedt verkoop van nieuwe routers van buitenlandse fabrikanten in VS

De Amerikaanse toezichthouder FCC heeft de verkoop van nieuwe routermodellen van buitenlandse fabrikanten in de Verenigde Staten verboden. Volgens de FCC vormen in het buitenland geproduceerde routers een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS. Het verbod geldt alleen voor nieuwe modellen routers. Die krijgen geen goedkeuring meer van de FCC, en mogen daardoor niet meer in de VS worden geïmporteerd en verkocht.

In de aankondiging stelt de FCC dat aanvallers kwetsbaarheden hebben gebruikt in routers die in het buitenland waren geproduceerd om Amerikaanse huishoudens aan te vallen, netwerken te verstoren, spionage mogelijk te maken en diefstal van intellectueel eigendom te faciliteren. Ook bij aanvallen tegen de vitale Amerikaanse infrastructuur waren in het buitenland geproduceerde routers betrokken, zo laat de toezichthouder verder weten.

De verkoop van routers die eerder goedkeuring van de FCC ontvingen blijft toegestaan. Nieuwe routermodellen kunnen alleen worden verkocht als ze voorwaardelijke goedkeuring van het Amerikaanse ministerie van Oorlog of Homeland Security hebben ontvangen. De FCC stelt dat consumenten verder niets hoeven te doen en eerder aangeschafte routers gewoon kunnen blijven gebruiken.

De FCC kwam in 2021 met een lijst van verboden netwerkapparatuur en andere producten, waaronder andere Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua, Kaspersky Lab, China Mobile en China Telecom bij naam worden genoemd. Het nu aangekondigde verbod geldt voor alle routers van buitenlandse producenten. FCC-voorzitter Carr stelt dat in het buitenland geproduceerde routers een "onacceptabel risico" voor de nationale veiligheid vormen.