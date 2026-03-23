Motie vraagt kabinet om wettelijke nazorgplicht voor slachtoffers datalekken

Er moet een wettelijke nazorgplicht komen voor slachtoffers van grote datalekken, zo vindt GroenLinks-PvdA dat hiervoor gisteren een motie indiende. "Terwijl de ministeries, de toezichthouders en de organisaties druk met elkaar in de weer zijn blijven de slachtoffers eigenlijk nog steeds bekaaid achter met hele terechte praktische vragen", aldus GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Daarbij verwees ze naar de datalekken bij Odido en Bevolkingsonderzoek Nederland.

Slachtoffers van datalekken hebben vragen over wat ze moeten doen om zichzelf te beschermen, waar ze op moeten letten, welke telefoontjes of e-mails niet meer te vertrouwen zijn en of het mogelijk is om het bsn-nummer te vervangen om fraude te voorkomen, stelde Kathmann op basis van ontvangen vragen van burgers. "Want vergeet niet hoe belangrijk de cyberveiligheid van bedrijven en overheden wel niet is. Als het misgaat zijn individuele klanten en burgers de allergrootste pineut", aldus het Kamerlid.

Kathmann wil dat er een wet komt die zorgt dat slachtoffers van grote datalekken altijd hulp en informatie krijgen. In de wet moet worden vastgelegd wat de rechten van individuele slachtoffers en de plichten voor de getroffen instanties zijn. Het gaat dan om het inlichten en helpen van slachtoffers. Het kabinet zou uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar moeten laten weten of een dergelijke wet haalbaar is.