Minister: continu blijven kijken naar balans tussen encryptie en opsporing

Het is nodig om continu naar de balans tussen encryptie en opsporing te kijken, aldus minister Van Weel van Justitie en Veiligheid tijdens een debat in de Tweede Kamer over criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. De bewindsman reageerde op een vraag van CDA-Kamerlid Straatman, die verwees naar verschillende operaties van de politie waarbij toegang tot een grote hoeveelheid versleutelde chatberichten werd verkregen.

"Het doorbreken van PGP-berichten door de politie heeft aangetoond dat het lukt om de georganiseerde misdaad een zware slag toe te brengen. Dat geeft hoop. Maar voor effectief gebruik van de hackbevoegdheid is versleuteling nog steeds een grote barrière. Om nog zo'n PGP-voltreffer te maken, zullen we het gesprek moeten blijven voeren over hoe we, binnen de rechtsstatelijke grenzen, omgaan met de versleuteling van berichten. Hoe kijkt de minister hiertegen aan?", wilde Straatman weten.

"Hier zien we de eeuwige worsteling tussen privacy en briefgeheim, en de wens om versleutelde berichten te kunnen inzien. Aan de ene kant ben ik, en met mij een groot deel van de Kamer, altijd erg blij dat er geen verregaande bevoegdheden zijn om ons briefgeheim te schenden", reageerde Van Weel. De minister voegde toe dat hij blij is met end-to-end encryptie en dat niet wil schenden. "Aan de andere kant zien we dat criminelen, verspreiders van kinderporno en noem het maar op, gebruikmaken van elk veilig communicatiemiddel dat er nog is en waar we niet bij kunnen komen."

Volgens Van Weel moet er daarom continu worden gekeken naar de balans tussen encryptie en de opsporing. "Daarbij mogen we de criminelen geen vrij spel geven. In dat kader ben ik ook heel blij met en trots op de recente zaken die Europol gecoördineerd heeft weten aan te pakken. Daarbij merk je dat als je uiteindelijk zo'n encryptie weet te doorbreken, je ook wel een schat aan informatie kunt blootleggen en netwerken kunt oppakken en oprollen."