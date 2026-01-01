Britse overheid roept organisaties op om kritiek Citrix-lek meteen te patchen

De Britse overheid heeft organisaties opgeroepen om een kritieke kwetsbaarheid in Citrix NetScaler ADC en Citrix NetScaler meteen te patchen. Beveiligingsupdates voor het probleem, aangeduid als CVE-2026-3055, zijn sinds 23 maart beschikbaar. Door onvoldoende invoervalidatie kan een 'Out-of-bounds Read' ontstaan, waardoor aanvallers allerlei gevoelige informatie uit het geheugen van de Citrix-apparaten kunnen lezen, om daarmee verdere aanvallen uit te voeren.
NetScaler ADC is een server die organisaties tussen hun servers en het internet plaatsen. De primaire functie is het verdelen van inkomend verkeer over de beschikbare servers, zodat websites en applicaties snel en goed toegankelijk blijven. Via de NetScaler Gateway kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt. De impact van een gecompromitteerd NetScaler-systeem kan dan ook groot zijn.
Misbruik van de kwetsbaarheid is alleen mogelijk wanneer de Citrix-systemen als een SAML (Security Assertion Markup Language) identiteitsprovider zijn ingesteld. Citrix ontdekte de kwetsbaarheid zelf en is niet met misbruik bekend. In het verleden zijn zeker dertien beveiligingslekken in Citrix NetScaler ADC en Gateway gebruikt bij aanvallen. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) is nu met een oproep aan organisaties gekomen om de beschikbaar gestelde updates meteen te installeren.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.