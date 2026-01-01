Organisaties bezorgd over privacy als banken toegang tot BRP krijgen

De Consumentenbond en stichting Privacy First maken zich zorgen over de privacy van burgers als banken toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen, zoals het kabinet wil. Het kabinet claimt dat de aansluiting op de BRP klantenonderzoek door banken eenvoudiger moet maken. Dat zou op dit moment handmatig gebeuren en een arbeidsintensief proces zijn. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Volgens Privacy First is de toegang van banken tot het BRP onnodig en ongewenst. "Niet nodig omdat banken bij het aangaan van de overeenkomst met de klant diens identiteit aan de hand van paspoort of identiteitskaart dienen te verifiëren, waarbij een groot deel van de BRP-gegevens reeds wordt verkregen", aldus de privacystichting. "Verder is het niet nodig omdat de BRP diverse gegevens niet bevat. Het is ongewenst omdat daarmee de eigen regie van burgers over hun gegevens wordt ingeperkt en de risico’s op identiteitsfraude toenemen als de BRP buiten de persoon om wordt geraadpleegd."

Daarnaast wordt hiermee de doos van Pandora geopend, omdat nu allerlei partijen die zich verplicht met de bestrijding van witwassen bezighouden toegang willen, aldus Privacy First. Zo liet onlangs het Verbond van Verzekeraars weten dat het ook toegang tot het BRP wil. "Een onderbouwing van de noodzaak om banken toegang te geven ontbreekt, zoals al hiervoor is toegelicht. Dat banken op grote schaal persoonsgegevens van Nederlandse burgers verwerken is geen goede reden. Dit is ook geen reden voor verzekeraars en andere financiële instellingen", stelt Privacy First.

Ook de Consumentenbond is kritisch. "Hoewel het wijzigingsvoorstel niet bedoeld is om banken extra commerciële mogelijkheden te geven en hoewel banken deze basisgegevens doorgaans al van klanten hebben, vinden wij wel dat de overheid extra goed moet motiveren waarom een directe koppeling met de BRP nodig is, in plaats van een privacyvriendelijkere manier van verificatie." Volgens de bond is brede toegang tot BRP-gegevens alleen acceptabel als privacy en veiligheid echt maximaal zijn geborgd.