Organisaties bezorgd over privacy als banken toegang tot BRP krijgen

vrijdag 27 maart 2026, 10:41 door Redactie, 6 reacties

De Consumentenbond en stichting Privacy First maken zich zorgen over de privacy van burgers als banken toegang tot de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen, zoals het kabinet wil. Het kabinet claimt dat de aansluiting op de BRP klantenonderzoek door banken eenvoudiger moet maken. Dat zou op dit moment handmatig gebeuren en een arbeidsintensief proces zijn. De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland.

Volgens Privacy First is de toegang van banken tot het BRP onnodig en ongewenst. "Niet nodig omdat banken bij het aangaan van de overeenkomst met de klant diens identiteit aan de hand van paspoort of identiteitskaart dienen te verifiëren, waarbij een groot deel van de BRP-gegevens reeds wordt verkregen", aldus de privacystichting. "Verder is het niet nodig omdat de BRP diverse gegevens niet bevat. Het is ongewenst omdat daarmee de eigen regie van burgers over hun gegevens wordt ingeperkt en de risico’s op identiteitsfraude toenemen als de BRP buiten de persoon om wordt geraadpleegd."

Daarnaast wordt hiermee de doos van Pandora geopend, omdat nu allerlei partijen die zich verplicht met de bestrijding van witwassen bezighouden toegang willen, aldus Privacy First. Zo liet onlangs het Verbond van Verzekeraars weten dat het ook toegang tot het BRP wil. "Een onderbouwing van de noodzaak om banken toegang te geven ontbreekt, zoals al hiervoor is toegelicht. Dat banken op grote schaal persoonsgegevens van Nederlandse burgers verwerken is geen goede reden. Dit is ook geen reden voor verzekeraars en andere financiële instellingen", stelt Privacy First.

Ook de Consumentenbond is kritisch. "Hoewel het wijzigingsvoorstel niet bedoeld is om banken extra commerciële mogelijkheden te geven en hoewel banken deze basisgegevens doorgaans al van klanten hebben, vinden wij wel dat de overheid extra goed moet motiveren waarom een directe koppeling met de BRP nodig is, in plaats van een privacyvriendelijkere manier van verificatie." Volgens de bond is brede toegang tot BRP-gegevens alleen acceptabel als privacy en veiligheid echt maximaal zijn geborgd.

Vandaag, 10:48 door Anoniem
Dat maakt toch allemaal niet uit? Het zijn maar burgers.
Het doel ik ook duidelijk: zoveel mogelijk grip op de burgers. Daar werkt de overheid al jaren aan. En elke keer weer een stapje verder.

Kern van het probleem: klantonderzoek door 'de bank'. Daar moet die bank zich helemaal niet mee bezig houden. Die moet geld heen en weer schuiven. Niks meer. Niks minder.
Welkom in de EUSSR.
Vandaag, 10:59 door Anoniem
Op weg naar cashless wel handig.hu9hu
Vandaag, 11:00 door Anoniem
Wanneer gaat de politiek zich nu eindelijk eens verantwoordelijk voelen vootr al die datasets met persoonsdata die overal en nergers aangelegd worden. Vaak agv hun eigen wetgeving.
En de burger moet zich maar zien te beschermen als er weer een keer een bak met persoonsdata op straat komt te liggen.
Wordt door diezelfde politiek in de kou gezet.

Wel ongerichte witwas controles. Geen adequate PREVENTIEVE bescherming van persoonsdata.
Vandaag, 11:09 door Anoniem
Het is weer zo amerikaans als wat geworden. Know Your Customer. Je hoeft helemaal niet je customer the knowen!

Je komt je geld brengen. Als je het dan weer terug wil hoef je alleen maar te weten dat je met dezelfde te maken hebt. Meer niet!

Paspoorten vragen of zelfs in de burgerlijke stand registers neuzen, wat heeft dat er nou allemaal mee te maken. Vandaag kom ik brengen en volgende week wil ik wat terug. Ondertussen meer dan genoeg in de geldkist van de bank om zelfs baggervette bonussen uit te betalen. Het staat zelfs letterlijk in mijn paspoort. Ik mag het enkel tonen maar niet afgeven. Want ondanks dat ik er best behoorlijk veel voor betaal blijft het boekje van de Nederlandse staat. Kan ook voor een bankrekening om te weten dat ik het weer ben. Maar om te tonen dat ik het weer ben. Meer niet. Met de rest hebben ze helemaal niks te schaften. Als je mocht vermoeden dat ik terroistische kinderdingen witwas of dat ik een sexwerker ben, vraag het dan gewoon netjes! Dan ga ik wel naar een ander die wel verstand van zaken heeft.
Vandaag, 11:24 door Bitje-scheef
Ja één schaap over de dam, dan volgen er meer. Laten we dit gelijk indammen om toch even binnen de terminologie te blijven. Strak kader er omheen.
Vandaag, 11:44 door Anoniem
Heel leuk allemaal, maar de fout zit bij de wetgevers, die banken immers verplichten om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Daardoor heb je niet alleen je ID of je paspoort nodig, aangezien dit momentopnames zijn. De veranderingen (of iemand overleden is bijvoorbeeld) of waarbij een ID als verloren is opgegeven (en hergebruikt), kun je alleen zien in de mutaties van het BRP in combinatie met de database van de banken waardoor fraude aan het licht kan komen.

Maar de vraag is eerder, welke informatie van het BRP precies wordt gedeeld, waarbij er soms zeer gevoelige informatie wordt opgeslagen. Een commerciele partij (zoals de banken) zou dan ook toegang kunnen krijgen. En dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling!
