Kabinet komt met voorstel om ov-boa’s toegang tot rijbewijsregister te geven

Het kabinet heeft een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd wat ervoor moet zorgen dat ov-boa's straks toegang tot pasfoto's in het rijbewijsregister krijgen. Begin dit jaar had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog aangegeven dat ov-boa's geen toegang tot het rijbewijsregister moeten krijgen. Volgens de privacytoezichthouder is de noodzaak voor deze maatregel niet aangetoond.

Het kabinet claimt dat ov-boa's met toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister sneller de identiteit van een zwartrijder of overlastgever kunnen vaststellen. Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland. De AP stelt dat toegang tot pasfoto’s in het rijbewijsregister geen geschikt middel is om dat doel te bereiken. "De meeste aanhoudingen in het openbaar vervoer hebben namelijk betrekking op personen zonder rijbewijs. Daarmee is de effectiviteit van de voorgestelde toegang onvoldoende aangetoond."

De Autoriteit Persoonsgegevens noemde ook dat het hier om een ingrijpende verwerking van persoonsgegevens gaat, en toegang tot het rijbewijsregister zonder duidelijke noodzaak in strijd met de AVG kan zijn. De toezichthouder maakte verder duidelijk dat de toegang tot het rijbewijsregister toetsing aan het geschiktheidscriterium niet doorstaat, waardoor hiervan moet worden afgezien.

Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer gisteren een ontwerpbesluit gestuurd, waarmee het Reglement rijbewijzen moet worden aangepast. De aanpassing heeft betrekking op het aanwijzen van ov-bedrijven waarvoor boa's werkzaam zijn, als rechtspersonen en het verstrekken van gegevens uit het rijbewijzenregister. Het gaat hierbij om een voorhangprocedure, wat inhoudt dat de Eerste en Tweede Kamer gedurende een bepaalde periode zich over het ontwerpbesluit kunnen uitspreken.

Nadat er op het voorstel is gereageerd gaat dat voor advies naar de Raad van State. Om ov-boa’s daadwerkelijk toegang te geven tot de pasfoto uit het rijbewijzenregister is ook een wijziging van de Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister nodig. Het voorstel hiervoor wordt later dit jaar verwacht.