Minister: risico op spionage en sabotage via slimme elektrische auto's

Slimme elektrische auto's brengen sabotage- en spionagerisico's met zich mee, zo laat minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten. Om deze risico's tegen te gaan moeten er maatregelen worden genomen. Zo kunnen dergelijke voertuigen bijvoorbeeld op terreinen van defensie worden geweerd. Vorig jaar april nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd opgeroepen om onderzoek te doen naar de risico's van slimme elektrische voertuigen en hoe hiermee moet worden omgegaan.

Eerder was er al onderzoek gedaan naar slimme elektrische voertuigen, waaruit bleek dat die sabotage- en spionagerisico's met zich meebrengen. Het vervolgonderzoek moest kijken naar maatregelen om hiermee om te gaan. "Uit de risicoanalyse is eerder al gebleken dat er risico’s bestaan rondom spionage en sabotage in relatie tot slimme (elektrische) voertuigen. Het vervolgonderzoek van TNO bestendigt deze uitkomsten", laat Karremans in zijn brief weten.

De minister stelt dat het vervolgonderzoek, net als de risicoanalyse, veel informatie bevat over nationale veiligheidsrisico’s en daarom voor een groot deel niet openbaar kan worden gemaakt. "Een van de conclusies uit het vervolgonderzoek is dat het huidige Europese stelsel van voertuigtoelating risico’s kent ten aanzien van de cybersecurity", aldus de bewindsman. Karremans zegt dat hij zich zal inzetten om ervoor te zorgen dat cybersecurity een grotere rol gaat spelen bij het toelaten van voertuigen in de EU.

Daarnaast zijn er door TNO risico's geïdentificeerd waarvoor maatregelen in het kader van de nationale veiligheid moeten worden genomen, gaat de minister verder. De risico's, die niet worden genoemd, zullen met vitale sectoren worden gedeeld zodat die vervolgens maatregelen kunnen nemen. "Hieronder vallen ook maatregelen die het mogelijk maken om deze voertuigen van defensieterreinen te weren wanneer het dreigingsniveau daarom vraagt", besluit Karremans zijn brief aan de Tweede Kamer, waarin geen verdere informatie staat.