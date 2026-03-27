Apple niet bekend met geslaagde spyware-aanval tegen iPhones met Lockdown Mode

Apple is naar eigen zeggen niet bekend met geslaagde spyware-aanvallen tegen iPhones waarop de Lockdown Mode is ingeschakeld. Dat laat het techbedrijf tegenover TechCrunch weten. De Lockdown Mode beperkt bepaalde functionaliteiten, wat het aanvalsoppervlak voor aanvallers moet verkleinen. Zo zullen in Lockdown Mode de meeste bijlagetypes voor berichten worden geblokkeerd en zijn alleen bepaalde afbeeldingen, video- en audiobestanden toegestaan.

Verder worden links en previews van links geblokkeerd in iMessage, zal FaceTime standaard inkomende gesprekken blokkeren, tenzij de gebruiker deze persoon de afgelopen dertig dagen zelf heeft gebeld, en zijn features zoals SharePlay en Live Photos niet beschikbaar. Standaard worden locatiegegevens uit foto's verwijderd en zal het toestel niet automatisch met onbeveiligde wifi-netwerken verbinding maken. Eerder stelde CitizenLab, een organisatie die veel onderzoek naar spyware-aanvallen doet, dat de Lockdown Mode een belangrijke beveiligingsmaatregel voor Apple-gebruikers is.

Volgens beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle is de Lockdown Mode één van de belangrijkste features die ooit voor consumenten is uitgekomen om hun apparatuur extra te beveiligen. De modus zorgt ervoor dat veel technieken die normaliter bij exploits tegen iPhones worden ingezet niet werken. "Het schakelt complete leveringsmechanismes / exploitklasses uit, aangezien het de meeste soorten bijlages blokkeert en WebKit-features beperkt. Dit is een enorme verkleining van het aanvalsoppervlak dat op afstand bereikbaar is, zeker voor zero-click exploitketens."

Bij een zeroclick-aanval hoeft een gebruiker niets te doen om toch met spyware geïnfecteerd te worden. De bij deze aanvallen ingezette spyware wordt ontwikkeld door bedrijven die vaak overheidsinstanties als klant hebben. De spyware wordt meestal gericht ingezet, hoewel bij een aanval met de Pegasus-spyware veertienhonderd mensen via WhatsApp geïnfecteerd werden, waaronder ook in Nederland.

Onlangs publiceerde Google nog een analyse van de Coruna-exploitkit, die de aanval stopt zodra het detecteert dat de aangevallen iPhone in kwestie de Lockdown Mode heeft ingeschakeld. Ook Amnesty International en CitizenLab adviseren het inschakelen van de maatregel. Zoals ook TechCrunch opmerkt kan het dat aanvallers de Lockdown Mode toch kunnen omzeilen, maar deze aanvallen zijn niet door Apple of externe onderzoekers opgemerkt.