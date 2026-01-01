Cel voor man die via phishingmails 230.000 euro van zeventig ICS-klanten stal

Een man die meer dan zeventig mensen door middel van ICS-phishingmails oplichtte en daarbij 230.000 wist te stelen is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Daarnaast moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. Het gaat onder andere om ICS dat ruim 220.000 euro van de man krijgt. Slachtoffers ontvingen een phishingmail die van ICS afkomstig leek.

In het bericht werd gesteld dat de ontvanger zich vanwege de identificatieplicht moest identificeren. Dit kon via de meegestuurde link. De link in de e-mail wees echter naar een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers daar invulden kon de verdachte hun creditcardaccounts overnemen om daarmee betalingen te verrichten. Op een telefoon van de verdachte werden leadlijsten met namen, adressen, geboortedatums, creditcardgegevens en inloggegevens van mensen aangetroffen. Ook bleek dat hij toegang had tot phishingpanels, waar de gegevens terechtkomen die slachtoffers op phishingsites invullen.

"De omvang en de ernst van de bewezenverklaarde feiten, en de verstrekkende gevolgen hiervan leiden tot het oordeel dat alleen een vrijheidsbenemende straf een passende sanctie is. Bij het bepalen van de hoogte hiervan heeft de rechtbank acht geslagen op de straffen die in vergelijkbare zaken doorgaans worden opgelegd. In strafverzwarende zin houdt de rechtbank rekening met het grote aantal slachtoffers, de hoogte van de schade en de duur van de periode dat de verdachte actief bezig was met phishing-praktijken", aldus de rechter. Die veroordeelde de verdachte ook tot het betalen van schadevergoedingen aan een deel van de slachtoffers. Het gaat onder andere om ICS, dat bijna 222.000 euro eiste, wat overeenkomt met het bedrag dat de creditcardmaatschappij aan slachtoffers vergoedde.