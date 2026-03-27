NCSC waarschuwt voor actief misbruik van kritiek beveiligingslek in F5 BIG-IP

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt organisaties voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in F5 BIG-IP-producten waardoor remote code execution mogelijk is. F5 kwam afgelopen oktober met beveiligingsupdates voor het probleem. Het BIG-IP-platform van F5 wordt voor verschillende toepassingen gebruikt, zoals load balancing en application delivery.
De afgelopen jaren zijn kwetsbaarheden in BIG-IP geregeld het doelwit van aanvallen geweest. Dat is nu ook het geval voor het beveiligingslek aangeduid als CVE-2025-53521. F5 geeft geen details om wat voor soort kwetsbaarheid het precies gaat. Wel is gisteren het beveiligingsbulletin aangepast en wordt nu gemeld dat actief misbruik plaatsvindt. Ook het NCSC meldt dit en laat weten dat het actief misbruik heeft waargenomen. Verdere details worden echter niet gegeven.
Het Amerikaanse cyberagentschap CISA is inmiddels ook met een waarschuwing gekomen. Het CISA kan Amerikaanse overheidsinstanties opdragen om beveiligingsupdates voor een bepaalde datum te installeren. Normaliter wordt hiervoor een periode van twee of drie weken gehanteerd. In het geval van CVE-2025-53521 hebben Amerikaanse overheidsdiensten drie dagen gekregen om de patch uit te rollen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.