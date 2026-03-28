Politie Hong Kong kan wachtwoorden van telefoons en laptops reizigers eisen

Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de politie van Hong Kong de wachtwoorden van telefoons, laptops en andere apparaten van reizigers kan eisen. Reizigers die de inloggegevens weigeren te geven maken zich schuldig aan een misdrijf en kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van omgerekend 11.000 euro, meldt de BBC. De Amerikaanse ambassade in Hong Kong heeft wegens de wetswijziging een waarschuwing afgegeven.
De politie van Hong Kong heeft geen gerechtelijk bevel nodig om wachtwoorden, decryptiesleutels en andere "redelijke en noodzakelijke informatie of hulp" van een verdachte te eisen. Douanebeambten mogen nu ook apparaten in beslag nemen die tot "opruiing" kunnen leiden. Wanneer reizigers valse of misleidende informatie aan de autoriteiten verstrekken kunnen ze een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 55.000 euro krijgen. Naar aanleiding van de waarschuwing van de Amerikaanse ambassade werd de Amerikaanse ambassadeur door de autoriteiten in Hong Kong ontboden.
