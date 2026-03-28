Politie Hong Kong kan wachtwoorden van telefoons en laptops reizigers eisen

maandag 30 maart 2026, 15:12 door Redactie, 5 reacties

Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de politie van Hong Kong de wachtwoorden van telefoons, laptops en andere apparaten van reizigers kan eisen. Reizigers die de inloggegevens weigeren te geven maken zich schuldig aan een misdrijf en kunnen worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van omgerekend 11.000 euro, meldt de BBC. De Amerikaanse ambassade in Hong Kong heeft wegens de wetswijziging een waarschuwing afgegeven.

De politie van Hong Kong heeft geen gerechtelijk bevel nodig om wachtwoorden, decryptiesleutels en andere "redelijke en noodzakelijke informatie of hulp" van een verdachte te eisen. Douanebeambten mogen nu ook apparaten in beslag nemen die tot "opruiing" kunnen leiden. Wanneer reizigers valse of misleidende informatie aan de autoriteiten verstrekken kunnen ze een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 55.000 euro krijgen. Naar aanleiding van de waarschuwing van de Amerikaanse ambassade werd de Amerikaanse ambassadeur door de autoriteiten in Hong Kong ontboden.

Vandaag, 15:15 door Erik van Straten
China volgt voorbeeld VS

Hoezo is dat een probleem?
Vandaag, 15:20 door Anoniem
Door Erik van Straten: China volgt voorbeeld VS

Hoezo is dat een probleem?

Ik vind het van US ook een probleem en is gelijk een rede waarom ik daar niet meer heen reis.
Vandaag, 15:24 door Anoniem
Door Erik van Straten: China volgt voorbeeld VS

Hoezo is dat een probleem?

Een race naar the bottom is natuurlijk een probleem voor iedereen.

Als een kind een ander kind slaat op het schoolplein, is het uiteindelijk wel een groter probleem als alle kinderen ook elkaar beginnen te meppen.

Volgens mij is jouw vraag meer: waarom zijn we kritischer op 1 actor en minder kritisch op een andere.
Vandaag, 16:03 door meinonA
Hong Kong police can now demand phone or computer passwords from those who are suspected of breaching the wide-ranging National Security Law (NSL).

Dus alleen als je een verdachte bent, niet zomaar van iedereen.

... of is iedereen een verdachte?
Vandaag, 16:20 door Anoniem
Door meinonA:
Hong Kong police can now demand phone or computer passwords from those who are suspected of breaching the wide-ranging National Security Law (NSL).

Dus alleen als je een verdachte bent, niet zomaar van iedereen.

... of is iedereen een verdachte?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

Denk trouwens niet dat deze trend zich alleen in de VS en China/Hong Kong voordoet. Hier in de EU is precies hetzelfde gaande, alleen wat gecamoufleerder. Idd zoals Anoniem 15:24 zegt: een race to the bottom.
