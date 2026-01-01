NCSC gaat Nederlands dns-gebaseerd phishingfilter doorontwikkelen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben besloten om het Nederlandse dns-gebaseerde phishingfilter met de naam Anti Phishing Shield verder door te ontwikkelen. Afgelopen juli werd er een pilot met het phishingfilter gestart, waaraan tweehonderdduizend mensen deelnamen. Als onderdeel van het filter houdt het NCSC een lijst bij van malafide domeinnamen en deelt die met deelnemende internetproviders. Wanneer klanten van deze providers een domeinnaam op de lijst willen bezoeken krijgen ze een waarschuwing te zien. Providers kunnen op basis van DNS requests zien welke websites hun klanten willen bezoeken.

Het initiatief is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het NCSC, KPN, de politie, de Nederlandse Vereniging van Banken en NLconnect; de branchevereniging van de telecom- en breedbandindustrie. Tijdens de looptijd van de pilot besloten internetproviders SNLLR, TriNed en Kabelnoord ook aan de pilot deel te nemen. Volgens het NCSC zijn tijdens de pilot ruim twee miljoen bezoeken aan kwaadaardige websites voorkomen. De overheidsinstantie merkt op dat gebruikers via een opt-in expliciet toestemming moeten geven om van het Anti Phishing Shield gebruik te maken.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de pilot gaan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het NCSC het phishingfilter doorontwikkelen. Zo wordt onderzocht hoe het bereik en de effectiviteit van het Anti Phishing Shield verder kan worden vergroot. "Dat kan door meer klanten te bereiken binnen deelnemende internetaanbieders, en door andere aanbieders de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten. De komende periode wordt verkend hoe deze opschaling stap voor stap vorm kan krijgen", aldus het NCSC. De 'denial list' van het Anti Phishing Shield telt inmiddels ruim 160.000 kwaadaardige domeinen. Domeinen die offline zijn gehaald of niet meer malafide zijn, worden van de lijst verwijderd.

Het Nederlandse phishingfilter is gebaseerd op het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS), een op dns-gebaseerd filter dat Belgische internetproviders toepassen. De Belgische overheid houdt een lijst van phishing en andere malafide sites bij en deelt die met internetproviders. De grootste Belgische providers maken al enige tijd gebruik van BAPS. Via het filter werden Belgische burgers vorig jaar tweehonderd miljoen keer doorgestuurd naar een waarschuwingspagina. Voormalig minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid liet vorig jaar weten dat op basis van de evaluatie advies voor een eventuele landelijke uitrol wordt uitgebracht.