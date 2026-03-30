Ministerie van Financiën weet nog niet wanneer gehackte systemen weer online zijn

Het ministerie van Financiën weet nog niet wanneer de systemen die onlangs werden gehackt weer online zijn. Naar aanleiding van het beveiligingsincident werden de systemen uitgeschakeld, wat gevolgen heeft voor zo'n zestienhonderd publieke instellingen die gebruikmaken van schatkistbankieren en momenteel hun saldo niet digitaal kunnen inzien, zo schrijft minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige week maandag meldde het ministerie van Financiën dat er ongeautoriseerde toegang tot systemen had plaatsgevonden en er onderzoek werd gedaan. De systemen in kwestie worden gebruikt voor primaire processen op het beleidsdepartement, aldus de zeer beperkte aankondiging van het beveiligingsincident. Verdere details over bijvoorbeeld het soort aanval werden niet gegeven.

Heinen is vandaag met meer informatie gekomen. De bewindsman meldt dat verschillende systemen tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld, waaronder het digitale portaal voor schatkistbankieren. Hierdoor kunnen zo'n zestienhonderd publieke instellingen, die hun tegoeden bij het ministerie van Financiën hebben ondergebracht, momenteel het saldo van hun schatkistrekening niet digitaal inzien. Onder andere ministeries, agentschappen, onderwijsinstellingen, sociale fondsen en decentrale overheden maken gebruik van schatkistbankieren.

Naast het niet kunnen inzien van het saldo kunnen deelnemers aan schatkistbankieren momenteel ook geen leningen, deposito’s of kredieten aanvragen, de intradaglimiet wijzigen of rapportages uitdraaien. Minister Heinen voegt toe dat deelnemers wél volledig toegang houden tot hun middelen in de schatkist en dat inkomende en uitgaande betalingen via de normale bancaire kanalen gewoon doorgang vinden. "Waar nodig wordt de minimale dienstverlening handmatig voortgezet, zodat essentiële processen kunnen blijven functioneren."

Volgens de minister is het op dit moment nog niet bekend hoelang deze situatie zal duren. "Er wordt verhoogde monitoring en beveiliging toegepast op alle betrokken systemen. Daarnaast vinden onderzoeken plaats naar de oorzaak van dit incident, waarbij onder meer het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en forensische experts." Inmiddels is er ook aangifte gedaan bij het Team High Tech Crime van de politie en is er een voormelding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Heinen besluit zijn brief aan de Tweede Kamer door te melden dat er in een vertrouwelijke technische briefing meer informatie aan de Kamerleden kan worden gegeven.