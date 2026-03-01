FTC beschuldigt OkCupid van het illegaal delen van foto's met AI-bedrijf

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft datingdienst OkCupid beschuldigd van het illegaal delen van persoonlijke gegevens van gebruikers met een ongeautoriseerde derde partij. Het ging onder andere om persoonlijke informatie, foto's en locatiegegevens van miljoenen gebruikers, in strijd met het eigen privacybeleid, aldus de Federal Trade Commission (FTC).

Volgens de toezichthouder liet OkCupid gebruikers weten dat het persoonlijke informatie niet met derde partijen deelde, tenzij dit in het privacybeleid stond vermeld, of wanneer het gebruikers hierover informeerde en de mogelijkheid gaf zich hiervoor af te melden. In het privacybeleid stond vermeld dat OkCupid persoonlijke informatie met serviceproviders, zakelijke partners en andere entiteiten binnen de eigen onderneming kon delen.

De FTC stelt dat OkCupid ondanks deze belofte persoonlijke data van gebruikers met het AI-bedrijf Clarifai heeft gedeeld, ook al valt deze partij niet onder de in het privacybeleid genoemde soorten bedrijven, werden gebruikers hier niet over ingelicht en kregen die niet de kans om zich af te melden. Er was geen zakelijke relatie tussen het AI-bedrijf en OkCupid, aldus de FTC. Wel waren de oprichters van OkCupid investeerder in Clarifai. Het datingplatform deelde onder andere zo'n drie miljoen foto's van gebruikers.

Verder beweert de toezichthouder dat OkCupid het onderzoek naar het illegaal delen van data heeft gehinderd en dit ook ontkende. De FTC spreekt dan ook van misleiding. De toezichthouder en OkCupid hebben de zaak nu geschikt. Als onderdeel van de schikking mag OkCupid gebruikers niet meer misleiden over het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke informatie, het doel waarvoor dit wordt gedaan en hoe gebruikers dit kunnen voorkomen. Een rechter moet de schikking nog goedkeuren.