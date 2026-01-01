Ajax voorziet supporters wegens datalek van nieuwe mobile tickets

dinsdag 31 maart 2026, 10:32 door Redactie, 0 reacties

Ajax heeft wegens het recente datalek besloten om iedereen met een kaart of meerdere kaarten voor één van de laatste drie thuiswedstrijden van dit seizoen van nieuwe mobile tickets te voorzien. Volgens de voetbalclub gaat het om een voorzorgsmaatregel. Ajax maakte laatst bekend dat een hacker toegang tot de systemen had gekregen. De hacker kon de gegevens van honderdduizenden supporters inzien, alsmede vijfhonderd personen met een stadionverbod. Ook bleek het mogelijk om seizoenskaarten over te zetten en stadionverboden aan te passen.

Vorige week kwam Ajax met een update over het incident waarin het laat weten dat uit verder onderzoek blijkt dat van ongeveer vierhonderd mensen met tickets voor de wedstrijden Ajax - FC Twente, Ajax Vrouwen - Feyenoord Vrouwen en Ajax - PSV, de namen, e-mailadressen, rij- en stoelnummer en de barcode is ingezien. Ajax zegt dat het deze personen inmiddels persoonlijk heeft geïnformeerd.

Gisteren volgde een nieuwe update, waarin de voetbalclub meldt dat iedereen met een kaart of meerdere kaarten voor één van de laatste drie thuiswedstrijden van dit seizoen uit voorzorg nieuwe mobile tickets ontvangt. Verdere informatie is niet gegeven. Hoe de inbraak op de systemen mogelijk was is niet door Ajax bekendgemaakt.

