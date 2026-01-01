Gemeente Epe heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar groot datalek

De gemeente Epe heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar het grote datalek dat onlangs plaatsvond. Vorige week maakte de gemeente bekend dat het uiterlijk vandaag met meer informatie zou komen over welke algemene persoonsgegevens er zijn gestolen en van welke inwoners die zijn, zodat die kunnen worden gewaarschuwd. Criminelen wisten door middel van een ClickFix-aanval achthonderd gigabyte aan data bij de gemeente te stelen, waaronder 600.000 bestanden. Onder de gestolen data, die van een 'interne werkschijf' afkomstig is, bevinden zich ook bestanden met persoonsgegevens.

"Het gaat om veel bestanden die vaak moeilijk herleidbaar zijn, daarom duurt het lang om te bepalen welke gegevens er precies gelekt zijn en van wie. Dit proces duurt langer dan we hadden gedacht en hadden gehoopt. We kiezen voor een nauwkeurig proces en vragen daarom om extra geduld", laat de gemeente in een vandaag gepubliceerde update over het datalek weten. Daarin staat ook dat de resultaten van het eerste onderzoek binnen zijn en er nu gericht verder onderzoek wordt gedaan. "Ook dit kost tijd en vraagt om een nauwkeurig proces. Zodra het kan communiceren wij hierover. Tot die tijd vragen we uw geduld en begrip."