'Populaire webshops verplichten nog altijd dat klanten een account aanmaken'

Een aantal populaire webshops verplicht nog altijd dat klanten een account aanmaken. Het bestellen als gast is niet mogelijk, zo meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek. De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB stelden in een conceptaanbeveling eind vorig jaar dat webshops een 'gast' modus zouden moeten aanbieden voor het plaatsen van bestellingen zonder een account te creëren, of de optie om vrijwillig een account aan te maken. Door deze aanpak wordt het verzamelen en verwerken van persoonlijke data beperkt, wat de gevolgen van bijvoorbeeld een datalek kan beperken. Alleen in bepaalde gevallen kan het nodig zijn om het aanmaken van een account te verplichten.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet in een reactie op de aanbevelingen van de EDPB weten dat webshops in veel gevallen niet mogen verplichten dat klanten een account aanmaken. Ook zouden verplichte accounts in meerdere EU-landen al langere tijd voor veel klachten bij privacytoezichthouders zorgen. "Onder meer de webshops Zalando, Bol.com, Wehkamp, Amazon, AboutYou, Bonprix en Coolblue negeren dit advies compleet en maken het nog altijd onmogelijk om zonder account iets te bestellen", aldus De Telegraaf.

Een deskundige beweert tegenover de krant dat de webshops dit doen om dataprofielen aan te maken die geld waard zijn. De webwinkels ontkennen dit en stellen in een reactie dat een account de 'winkelervaring gemakkelijker en prettiger' maakt. Daarnaast zouden accounts de bedrijven helpen om ongebruikelijke patronen en gedrag te detecteren die kunnen wijzen op misbruik of fraude. De conceptaanbeveling van de privacytoezichthouders, waarvan de definitieve versie nog moet worden vastgesteld, is een aanbeveling en geen verbod op het verplicht aanmaken van accounts.